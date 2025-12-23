$42.150.10
15:52
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
15:42
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
15:15
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
публикации
Эксклюзивы
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
15:15
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo14:58 • 15428 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 27778 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 27895 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35
Самолет с начальником генштаба армии Ливии на борту упал возле Анкары в Турции - СМИ

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Частный самолет Falcon 50 с главой Генштаба Ливии Мухаммедом Али Ахмедом Аль-Хаддадом на борту потерял радиолокационную связь после вылета из Анкары. Связь с самолетом, направлявшимся в Триполи, была потеряна в 20:52 после запроса на экстренную посадку.

Самолет с начальником генштаба армии Ливии на борту упал возле Анкары в Турции - СМИ

Частный самолет, вылетевший из Анкары, на борту которого находился глава Генерального штаба Ливии генерал-полковник Мухаммед Али Ахмед Аль-Хаддад, потерял радиолокационную связь. Об этом пишет NTV, передает УНН.

Подробности

Как пишет издание, министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что на борту самолета находился глава Генерального штаба Ливии генерал-полковник Мухаммед Али Ахмед Аль-Хаддад.

В своем заявлении Ерликая отметил: "Сегодня в 20:10 из аэропорта Эсенбога в Анкаре вылетел самолет Falcon 50 с бортовым номером 9H-DFJ, который направлялся в Триполи. В 20:52 связь с самолетом была потеряна".

Отмечается, что от самолета вблизи Хайманы был получен запрос на экстренную посадку; однако связь с самолетом впоследствии была потеряна.

На борту самолета находится пятеро пассажиров, в том числе начальник штаба Вооруженных сил Ливии генерал Мохаммед Али Ахмед аль-Хаддад

– сказал он.

Воздушное пространство над Анкарой закрыто для полетов.

Напомним

В России упал военно-транспортный самолет Ан-22, на борту которого были члены экипажа.

Павел Башинский

Новости Мира
Ливия
Анкара
Турция