Самолет с начальником генштаба армии Ливии на борту упал возле Анкары в Турции - СМИ
Киев • УНН
Частный самолет Falcon 50 с главой Генштаба Ливии Мухаммедом Али Ахмедом Аль-Хаддадом на борту потерял радиолокационную связь после вылета из Анкары. Связь с самолетом, направлявшимся в Триполи, была потеряна в 20:52 после запроса на экстренную посадку.
Частный самолет, вылетевший из Анкары, на борту которого находился глава Генерального штаба Ливии генерал-полковник Мухаммед Али Ахмед Аль-Хаддад, потерял радиолокационную связь. Об этом пишет NTV, передает УНН.
Подробности
Как пишет издание, министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что на борту самолета находился глава Генерального штаба Ливии генерал-полковник Мухаммед Али Ахмед Аль-Хаддад.
В своем заявлении Ерликая отметил: "Сегодня в 20:10 из аэропорта Эсенбога в Анкаре вылетел самолет Falcon 50 с бортовым номером 9H-DFJ, который направлялся в Триполи. В 20:52 связь с самолетом была потеряна".
Отмечается, что от самолета вблизи Хайманы был получен запрос на экстренную посадку; однако связь с самолетом впоследствии была потеряна.
На борту самолета находится пятеро пассажиров, в том числе начальник штаба Вооруженных сил Ливии генерал Мохаммед Али Ахмед аль-Хаддад
Воздушное пространство над Анкарой закрыто для полетов.
Напомним
