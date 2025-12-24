Гибель командующего армией Ливии в Турции: найдены "черные ящики" самолета
Киев • УНН
Спасатели обнаружили вблизи Анкары бортовые самописцы частного самолета Falcon 50, разбившегося вблизи Анкары. В результате катастрофы погиб руководитель вооруженных сил Ливии генерал-лейтенант Мохаммед аль-Хаддад и четверо его помощников.
Турецкие спасатели обнаружили бортовые самописцы частного самолета Falcon 50, который разбился накануне вблизи Анкары. В результате катастрофы погиб руководитель вооруженных сил Ливии генерал-лейтенант Мохаммед аль-Хаддад и четверо его помощников. Об этом сообщает Yahoo News, пишет УНН.
Детали
Самолет направлялся в Триполи после переговоров ливийской делегации с турецким военным руководством. Через несколько минут после вылета экипаж "запросил экстренную посадку из-за неисправности электросети", однако вскоре связь с бортом пропала. Обломки судна нашли в районе Хаймана. Всего на борту находилось восемь человек, включая трех членов экипажа.
Ход расследования и официальные заявления
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая подтвердил изъятие голосового самописца и "черного ящика". По его словам, "процессы экспертизы и оценки этих устройств начаты".
На месте аварии площадью три квадратных километра работают 408 сотрудников экстренных служб, а мониторинг территории осуществляется с помощью дронов.
Реакция Ливии
Премьер-министр Ливии Абдулхамид Дбейба выразил "глубокую скорбь и великую печаль" из-за гибели командующего. В Анкару уже прибыла ливийская делегация в составе 22 человек для координации действий и идентификации тел погибших.
Мы молимся о Божьей милости для тех, кто потерял жизнь в этой трагической аварии, и выражаем соболезнования их семьям
Самолет с начальником генштаба армии Ливии на борту упал возле Анкары в Турции - СМИ23.12.25, 21:44 • 3736 просмотров