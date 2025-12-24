$42.100.05
Гибель командующего армией Ливии в Турции: найдены "черные ящики" самолета

Киев • УНН

 • 622 просмотра

Спасатели обнаружили вблизи Анкары бортовые самописцы частного самолета Falcon 50, разбившегося вблизи Анкары. В результате катастрофы погиб руководитель вооруженных сил Ливии генерал-лейтенант Мохаммед аль-Хаддад и четверо его помощников.

Гибель командующего армией Ливии в Турции: найдены "черные ящики" самолета
Часть найденного на берегу корпуса самолета

Турецкие спасатели обнаружили бортовые самописцы частного самолета Falcon 50, который разбился накануне вблизи Анкары. В результате катастрофы погиб руководитель вооруженных сил Ливии генерал-лейтенант Мохаммед аль-Хаддад и четверо его помощников. Об этом сообщает Yahoo News, пишет УНН.

Детали

Самолет направлялся в Триполи после переговоров ливийской делегации с турецким военным руководством. Через несколько минут после вылета экипаж "запросил экстренную посадку из-за неисправности электросети", однако вскоре связь с бортом пропала. Обломки судна нашли в районе Хаймана. Всего на борту находилось восемь человек, включая трех членов экипажа.

Ход расследования и официальные заявления

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая подтвердил изъятие голосового самописца и "черного ящика". По его словам, "процессы экспертизы и оценки этих устройств начаты".

Начальник Генерального штаба Турции Сельчук Байрактароглу и Мохаммед Али Ахмед Аль-Хаддад в Анкаре. Фото: Reuters
Начальник Генерального штаба Турции Сельчук Байрактароглу и Мохаммед Али Ахмед Аль-Хаддад в Анкаре. Фото: Reuters

На месте аварии площадью три квадратных километра работают 408 сотрудников экстренных служб, а мониторинг территории осуществляется с помощью дронов.

Реакция Ливии

Премьер-министр Ливии Абдулхамид Дбейба выразил "глубокую скорбь и великую печаль" из-за гибели командующего. В Анкару уже прибыла ливийская делегация в составе 22 человек для координации действий и идентификации тел погибших. 

Мы молимся о Божьей милости для тех, кто потерял жизнь в этой трагической аварии, и выражаем соболезнования их семьям 

– подчеркнул премьер.

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Электроэнергия
Ливия
Анкара
Турция