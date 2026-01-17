В Індонезії зник літак повітряного спостереження: на борту перебувало 11 осіб

$43.180.08
50.320.20
ukenru
17 січня, 12:49 • 12053 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 19195 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 18467 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 29946 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 40385 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 35437 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 51012 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 28391 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 43625 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 35950 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Міжнародний автобус з 25 пасажирами потрапив у ДТП на трасі до кордону: 9 постраждалихPhoto17 січня, 10:51 • 7692 перегляди
Зеленський провів енергетичний селектор: назвав, де найскладніша ситуація, і повідомив про доручення для захисту неба17 січня, 10:59 • 5580 перегляди
Італія затримала судно з чорним металом з росії, що порушувало санкціїPhotoVideo17 січня, 12:09 • 15306 перегляди
В Україні набув чинності закон про посилення заходів безпеки у школах: що він передбачає 17 січня, 14:20 • 4010 перегляди
У всіх регіонах України 18 січня діятимуть графіки відключення світла16:25 • 5204 перегляди
Публікації
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 20511 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 29413 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 61058 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 91285 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Франція
Ґренландія
УНН Lite
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 19138 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 17050 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 15407 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 14986 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 26578 перегляди
В Індонезії зник літак повітряного спостереження: на борту перебувало 11 осіб

Київ • УНН

 • 6 перегляди

В Індонезії зник літак ATR 42–500 з 11 людьми на борту під час польоту над островом Сулавесі. Пошукова операція триває в гірській місцевості, ускладнена погодними умовами.

В Індонезії зник літак повітряного спостереження: на борту перебувало 11 осіб

У суботу, 17 січня, індонезійські рятувальні служби розпочали масштабну операцію з пошуку літака "ATR 42–500", який перестав виходити на зв'язок під час польоту над островом Сулавесі. Борт належав компанії "Indonesia Air Transport" та виконував завдання в інтересах Міністерства морських справ та рибальства. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Літак вилетів із Джок'якарти та прямував до міста Макассар. Зв'язок із диспетчерами перервався близько 13:30 за місцевим часом у районі Марос. На борту перебувало вісім членів екіпажу та троє співробітників міністерства, які здійснювали нагляд за рибальством у регіоні.

Авіаційна влада США застерігає про ризики в Латинській Америці через військову активність16.01.26, 23:59 • 3758 переглядiв

Ми підозрюємо, що літак упав поблизу вершини гори Булусараунг. Ми розгорнули туди наш персонал

– повідомив представник місцевого рятувального агентства Анді Султан.

Пошукова операція

До рятувальних заходів залучено близько 400 осіб, серед яких військові, поліцейські та волонтери. Наразі пошукам заважають складні погодні умови в гірській місцевості.

Міністр морських справ та рибальства Шакті Вах'ю Тренггоно підтвердила, що пасажири борту були фахівцями, які проводили планове повітряне патрулювання. Офіційна причина інциденту залишається невідомою до моменту виявлення уламків або чорних скриньок. 

Загибель командувача армії Лівії в Туреччині: знайдено "чорні скриньки" літака24.12.25, 15:57 • 2599 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Техніка
Reuters
Індонезія