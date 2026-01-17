В Індонезії зник літак повітряного спостереження: на борту перебувало 11 осіб

У суботу, 17 січня, індонезійські рятувальні служби розпочали масштабну операцію з пошуку літака "ATR 42–500", який перестав виходити на зв'язок під час польоту над островом Сулавесі. Борт належав компанії "Indonesia Air Transport" та виконував завдання в інтересах Міністерства морських справ та рибальства. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Літак вилетів із Джок'якарти та прямував до міста Макассар. Зв'язок із диспетчерами перервався близько 13:30 за місцевим часом у районі Марос. На борту перебувало вісім членів екіпажу та троє співробітників міністерства, які здійснювали нагляд за рибальством у регіоні.

Ми підозрюємо, що літак упав поблизу вершини гори Булусараунг. Ми розгорнули туди наш персонал – повідомив представник місцевого рятувального агентства Анді Султан.

Пошукова операція

До рятувальних заходів залучено близько 400 осіб, серед яких військові, поліцейські та волонтери. Наразі пошукам заважають складні погодні умови в гірській місцевості.

Міністр морських справ та рибальства Шакті Вах'ю Тренггоно підтвердила, що пасажири борту були фахівцями, які проводили планове повітряне патрулювання. Офіційна причина інциденту залишається невідомою до моменту виявлення уламків або чорних скриньок.

