ukenru
17 января, 12:49 • 12050 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 19183 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 18457 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 29939 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 40375 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 35434 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 51003 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 28387 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 43619 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 35948 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
В Индонезии исчез самолет воздушного наблюдения: на борту находилось 11 человек

Киев • УНН

 • 6 просмотра

В Индонезии исчез самолет ATR 42–500 с 11 людьми на борту во время полета над островом Сулавеси. Поисковая операция продолжается в горной местности, осложненная погодными условиями.

В Индонезии исчез самолет воздушного наблюдения: на борту находилось 11 человек

В субботу, 17 января, индонезийские спасательные службы начали масштабную операцию по поиску самолета "ATR 42–500", который перестал выходить на связь во время полета над островом Сулавеси. Борт принадлежал компании "Indonesia Air Transport" и выполнял задачи в интересах Министерства морских дел и рыболовства. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Самолет вылетел из Джокьякарты и направлялся в город Макассар. Связь с диспетчерами прервалась около 13:30 по местному времени в районе Марос. На борту находилось восемь членов экипажа и трое сотрудников министерства, осуществлявших надзор за рыболовством в регионе.

Авиационные власти США предупреждают о рисках в Латинской Америке из-за военной активности16.01.26, 23:59 • 3758 просмотров

Мы подозреваем, что самолет упал вблизи вершины горы Булусараунг. Мы развернули туда наш персонал

– сообщил представитель местного спасательного агентства Анди Султан.

Поисковая операция

К спасательным мероприятиям привлечено около 400 человек, среди которых военные, полицейские и волонтеры. В настоящее время поискам мешают сложные погодные условия в горной местности.

Министр морских дел и рыболовства Шакти Вахью Тренггоно подтвердила, что пассажиры борта были специалистами, проводившими плановое воздушное патрулирование. Официальная причина инцидента остается неизвестной до момента обнаружения обломков или черных ящиков. 

Гибель командующего армией Ливии в Турции: найдены "черные ящики" самолета24.12.25, 15:57 • 2599 просмотров

Степан Гафтко

