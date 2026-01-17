В Индонезии исчез самолет воздушного наблюдения: на борту находилось 11 человек

В субботу, 17 января, индонезийские спасательные службы начали масштабную операцию по поиску самолета "ATR 42–500", который перестал выходить на связь во время полета над островом Сулавеси. Борт принадлежал компании "Indonesia Air Transport" и выполнял задачи в интересах Министерства морских дел и рыболовства. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Самолет вылетел из Джокьякарты и направлялся в город Макассар. Связь с диспетчерами прервалась около 13:30 по местному времени в районе Марос. На борту находилось восемь членов экипажа и трое сотрудников министерства, осуществлявших надзор за рыболовством в регионе.

Мы подозреваем, что самолет упал вблизи вершины горы Булусараунг. Мы развернули туда наш персонал – сообщил представитель местного спасательного агентства Анди Султан.

Поисковая операция

К спасательным мероприятиям привлечено около 400 человек, среди которых военные, полицейские и волонтеры. В настоящее время поискам мешают сложные погодные условия в горной местности.

Министр морских дел и рыболовства Шакти Вахью Тренггоно подтвердила, что пассажиры борта были специалистами, проводившими плановое воздушное патрулирование. Официальная причина инцидента остается неизвестной до момента обнаружения обломков или черных ящиков.

