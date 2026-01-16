Авиационные власти США предупреждают о рисках в Латинской Америке из-за военной активности

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило срочное предупреждение для американских авиакомпаний относительно полетов над территорией Мексики, Центральной и Южной Америки. В серии сообщений NOTAM (Notice to Air Missions), опубликованных 16 января 2026 года, ведомство призывает экипажи проявлять особую осторожность из-за активизации военных действий в регионе. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Предупреждение охватывает воздушное пространство Мексики, Панамы, Колумбии и Эквадора, а также акваторию Тихого океана и Калифорнийского залива. FAA отмечает, что угроза существует для самолетов на всех эшелонах полета.

Ограничения будут действовать как минимум до 17 марта 2026 года. Авиакомпаниям рекомендовано корректировать маршруты или принимать дополнительные меры безопасности при входе в указанные зоны.

Геополитический контекст: захват Николаса Мадуро

Усиление мер безопасности связано с последствиями масштабной военной операции США под названием "Operation Absolute Resolve". В начале января 2026 года американское спецподразделение Delta Force совершило рейд на Каракас, в результате которого был захвачен венесуэльский лидер Николас Мадуро и его жена Силия Флорес.

