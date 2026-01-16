Авиационные власти США предупреждают о рисках в Латинской Америке из-за военной активности

$43.180.08
50.320.20
ukenru
18:27 • 7008 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
18:20 • 11785 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
17:23 • 15908 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 16912 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 34205 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 30903 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 27407 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 25566 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 24634 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
16 января, 08:00 • 34781 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украину накроет азиатский антициклон, местами со снегом и штормами: прогноз погоды на 17-18 января16 января, 12:42 • 16152 просмотра
Приговор Тимошенко: нардеп заявила, что будет обжаловать решение суда16 января, 13:25 • 6378 просмотра
Украина и США расходятся во мнениях по мирному соглашению - Зеленский16 января, 14:04 • 13394 просмотра
Бывший канцлер Германии Шредер скрыл разговоры с путиным от архива - DW16 января, 14:56 • 9774 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 12739 просмотра
публикации
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
17:23 • 15903 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 12742 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 46992 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 78375 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 96690 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Дэвид Лэмми
Эспен Барт Эйде
Актуальные места
Украина
Великобритания
Соединённые Штаты
Германия
Гренландия
Реклама
УНН Lite
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto19:05 • 2918 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 19764 просмотра
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 24686 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 36299 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 57055 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Нефть марки Brent
ЧатГПТ

Авиационные власти США предупреждают о рисках в Латинской Америке из-за военной активности

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Федеральное управление гражданской авиации США призывает авиакомпании быть осторожными из-за военной активности в Мексике, Центральной и Южной Америке. Это связано с захватом Николаса Мадуро американским спецподразделением.

Авиационные власти США предупреждают о рисках в Латинской Америке из-за военной активности

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило срочное предупреждение для американских авиакомпаний относительно полетов над территорией Мексики, Центральной и Южной Америки. В серии сообщений NOTAM (Notice to Air Missions), опубликованных 16 января 2026 года, ведомство призывает экипажи проявлять особую осторожность из-за активизации военных действий в регионе. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Предупреждение охватывает воздушное пространство Мексики, Панамы, Колумбии и Эквадора, а также акваторию Тихого океана и Калифорнийского залива. FAA отмечает, что угроза существует для самолетов на всех эшелонах полета.

Великобритания и США предостерегают граждан от поездок в 16 стран из-за угрозы эскалации на Ближнем Востоке16.01.26, 22:58 • 964 просмотра

Ограничения будут действовать как минимум до 17 марта 2026 года. Авиакомпаниям рекомендовано корректировать маршруты или принимать дополнительные меры безопасности при входе в указанные зоны.

Геополитический контекст: захват Николаса Мадуро

Усиление мер безопасности связано с последствиями масштабной военной операции США под названием "Operation Absolute Resolve". В начале января 2026 года американское спецподразделение Delta Force совершило рейд на Каракас, в результате которого был захвачен венесуэльский лидер Николас Мадуро и его жена Силия Флорес. 

США направляют авианосную ударную группу к берегам Ирана из-за неопределенности в отношениях16.01.26, 07:45 • 3952 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Федеральное управление гражданской авиации
Панама
Колумбия
Мексика
Венесуэла
Эквадор