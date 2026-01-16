Великобритания и США предостерегают граждан от поездок в 16 стран из-за угрозы эскалации на Ближнем Востоке

Министерства иностранных дел Великобритании и США опубликовали срочные предупреждения для путешественников, планирующих поездки в 16 стран, среди которых Турция, ОАЭ (Дубай), Кипр и Египет. Причиной стал резкий рост региональной напряженности и риски для безопасности гражданских лиц. Об этом сообщает DailyMail, пишет УНН.

Подробности

Тревогу усилил инцидент, произошедший утром 15 января, когда Иран без объяснений закрыл свое воздушное пространство для коммерческих рейсов. Хотя небо открыли через несколько часов, международные авиакомпании были вынуждены срочно менять маршруты.

Организация SafeAirspace предупредила, что такие действия Тегерана могут свидетельствовать о подготовке к военной активности, в частности запускам ракет или усилению работы ПВО, что создает риск ошибочной идентификации гражданских самолетов.

Угроза терактов и военных действий

МИД Великобритании отдельно обратился к гражданам, находящимся в Дубае, предупредив о высокой вероятности террористических атак, направленных против британцев. Дипломаты отмечают, что эскалация конфликта между США и иранским режимом может привести к непредсказуемым последствиям для безопасности во всем регионе. Туристам рекомендуют принимать дополнительные меры предосторожности и следить за обновлениями официальных рекомендаций.

