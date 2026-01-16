$43.180.08
18:27 • 4974 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
18:20 • 8902 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
17:23 • 12987 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 15393 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 32819 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 30173 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 27054 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 25441 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 24425 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
16 января, 08:00 • 34534 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
Великобритания и США предостерегают граждан от поездок в 16 стран из-за угрозы эскалации на Ближнем Востоке

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Великобритания и США предостерегают граждан от поездок в 16 стран, включая Турцию, ОАЭ, Кипр и Египет. Причиной является рост напряженности на Ближнем Востоке и риски для безопасности.

Великобритания и США предостерегают граждан от поездок в 16 стран из-за угрозы эскалации на Ближнем Востоке

Министерства иностранных дел Великобритании и США опубликовали срочные предупреждения для путешественников, планирующих поездки в 16 стран, среди которых Турция, ОАЭ (Дубай), Кипр и Египет. Причиной стал резкий рост региональной напряженности и риски для безопасности гражданских лиц. Об этом сообщает DailyMail, пишет УНН.

Подробности

Тревогу усилил инцидент, произошедший утром 15 января, когда Иран без объяснений закрыл свое воздушное пространство для коммерческих рейсов. Хотя небо открыли через несколько часов, международные авиакомпании были вынуждены срочно менять маршруты.

Иран отрицает массовые жертвы, заявляет о спокойствии в стране и обвиняет Израиль в "заговоре"15.01.26, 05:36 • 5762 просмотра

Организация SafeAirspace предупредила, что такие действия Тегерана могут свидетельствовать о подготовке к военной активности, в частности запускам ракет или усилению работы ПВО, что создает риск ошибочной идентификации гражданских самолетов.

Угроза терактов и военных действий

МИД Великобритании отдельно обратился к гражданам, находящимся в Дубае, предупредив о высокой вероятности террористических атак, направленных против британцев. Дипломаты отмечают, что эскалация конфликта между США и иранским режимом может привести к непредсказуемым последствиям для безопасности во всем регионе. Туристам рекомендуют принимать дополнительные меры предосторожности и следить за обновлениями официальных рекомендаций. 

Польша призывает своих граждан немедленно покинуть Иран15.01.26, 02:48 • 5200 просмотров

Степан Гафтко

