Британія та США застерігають громадян від подорожей до 16 країн через загрозу ескалації на Близькому Сході

Зовнішньополітичні відомства Великої Британії та США оприлюднили термінові попередження для мандрівників, які планують поїздки до 16 країн, серед яких Туреччина, ОАЕ (Дубай), Кіпр та Єгипет. Причиною стало різке зростання регіональної напруженості та ризики для безпеки цивільних осіб. Про це повідомляє DailyMail, пише УНН.

Деталі

Тривогу посилив інцидент, що стався вранці 15 січня, коли Іран без пояснень закрив свій повітряний простір для комерційних рейсів. Хоча небо відкрили через кілька годин, міжнародні авіакомпанії були змушені терміново змінювати маршрути.

Іран заперечує масові жертви, заявляє про спокій у країні і звинувачує Ізраїль у "змові"

Організація SafeAirspace попередила, що такі дії Тегерана можуть свідчити про підготовку до військової активності, зокрема запусків ракет або посилення роботи ППО, що створює ризик помилкової ідентифікації цивільних літаків.

Загроза терактів та військових дій

МЗС Великої Британії окремо звернулося до громадян, які перебувають у Дубаї, попередивши про високу ймовірність терористичних атак, спрямованих проти британців. Дипломати зазначають, що ескалація конфлікту між США та іранським режимом може призвести до непередбачуваних наслідків для безпеки у всьому регіоні. Туристам рекомендують вживати додаткових заходів обережності та стежити за оновленнями офіційних рекомендацій.

