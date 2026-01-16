Британія та США застерігають громадян від подорожей до 16 країн через загрозу ескалації на Близькому Сході

$43.180.08
50.320.20
ukenru
18:27 • 5058 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
18:20 • 9070 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
17:23 • 13109 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 15449 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 32870 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 30193 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 27066 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 25445 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 24430 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
16 січня, 08:00 • 34545 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україну накриє азійський антициклон, подекуди зі снігом і штормами: прогноз погоди на 17-18 січня 16 січня, 12:42 • 14733 перегляди
Вирок Тимошенко: нардеп заявила, що оскаржуватиме рішення суду16 січня, 13:25 • 4264 перегляди
Україна та США мають розбіжності щодо мирної угоди - Зеленський16 січня, 14:04 • 12218 перегляди
Колишній канцлер Німеччини Шредер приховав розмови з путіним від архіву - DW16 січня, 14:56 • 7356 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16:00 • 10644 перегляди
Публікації
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
17:23 • 13110 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16:00 • 10673 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 46002 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 77435 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 95723 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Петр Павел
Віталій Кличко
Девід Леммі
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Китай
Реклама
УНН Lite
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto19:05 • 1886 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 19250 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 24254 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 35893 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 56666 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
ChatGPT
Дипломатка

Британія та США застерігають громадян від подорожей до 16 країн через загрозу ескалації на Близькому Сході

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Британія та США застерігають громадян від поїздок до 16 країн, включаючи Туреччину, ОАЕ, Кіпр та Єгипет. Причиною є зростання напруженості на Близькому Сході та ризики для безпеки.

Британія та США застерігають громадян від подорожей до 16 країн через загрозу ескалації на Близькому Сході

Зовнішньополітичні відомства Великої Британії та США оприлюднили термінові попередження для мандрівників, які планують поїздки до 16 країн, серед яких Туреччина, ОАЕ (Дубай), Кіпр та Єгипет. Причиною стало різке зростання регіональної напруженості та ризики для безпеки цивільних осіб. Про це повідомляє DailyMail, пише УНН.

Деталі

Тривогу посилив інцидент, що стався вранці 15 січня, коли Іран без пояснень закрив свій повітряний простір для комерційних рейсів. Хоча небо відкрили через кілька годин, міжнародні авіакомпанії були змушені терміново змінювати маршрути.

Іран заперечує масові жертви, заявляє про спокій у країні і звинувачує Ізраїль у "змові"15.01.26, 05:36 • 5762 перегляди

Організація SafeAirspace попередила, що такі дії Тегерана можуть свідчити про підготовку до військової активності, зокрема запусків ракет або посилення роботи ППО, що створює ризик помилкової ідентифікації цивільних літаків.

Загроза терактів та військових дій

МЗС Великої Британії окремо звернулося до громадян, які перебувають у Дубаї, попередивши про високу ймовірність терористичних атак, спрямованих проти британців. Дипломати зазначають, що ескалація конфлікту між США та іранським режимом може призвести до непередбачуваних наслідків для безпеки у всьому регіоні. Туристам рекомендують вживати додаткових заходів обережності та стежити за оновленнями офіційних рекомендацій. 

Польща закликає своїх громадян негайно залишити Іран15.01.26, 02:48 • 5200 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Воєнний стан
Сутички
Дубай
Велика Британія
Об'єднані Арабські Емірати
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Єгипет
Іран
Кіпр