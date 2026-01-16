$43.180.08
Авіаційна влада США застерігає про ризики в Латинській Америці через військову активність

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Федеральне управління цивільної авіації США закликає авіакомпанії бути обережними через військову активність у Мексиці, Центральній та Південній Америці. Це пов'язано із захопленням Ніколаса Мадуро американським спецпідрозділом.

Авіаційна влада США застерігає про ризики в Латинській Америці через військову активність

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) видало термінове попередження для американських авіакомпаній щодо польотів над територією Мексики, Центральної та Південної Америки. У серії повідомлень NOTAM (Notice to Air Missions), опублікованих 16 січня 2026 року, відомство закликає екіпажі виявляти особливу обережність через активізацію військових дій у регіоні. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Попередження охоплює повітряний простір Мексики, Панами, Колумбії та Еквадору, а також акваторію Тихого океану та Каліфорнійської затоки. FAA зазначає, що загроза існує для літаків на всіх ешелонах польоту.

Британія та США застерігають громадян від подорожей до 16 країн через загрозу ескалації на Близькому Сході16.01.26, 22:58 • 878 переглядiв

Обмеження діятимуть щонайменше до 17 березня 2026 року. Авіакомпаніям рекомендовано коригувати маршрути або вживати додаткових заходів безпеки під час входу в зазначені зони.

Геополітичний контекст: захоплення Ніколаса Мадуро

Посилення заходів безпеки пов’язане з наслідками масштабної військової операції США під назвою "Operation Absolute Resolve". На початку січня 2026 року американський спецпідрозділ Delta Force здійснив рейд на Каракас, у результаті якого було захоплено венесуельського лідера Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес. 

США направляють авіаносну ударну групу до берегів Ірану через невизначеність у відносинах16.01.26, 07:45 • 3950 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Федеральне авіаційне управління США
Панама
Колумбія
Мексика
Венесуела
Еквадор