17 января, 12:49
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Индонезии нашли обломки самолета ATR 42–500: судьба 11 человек остается неизвестной

Киев • УНН

 • 1328 просмотра

Индонезийские спасатели нашли обломки самолета-разведчика ATR 42–500, пропавшего накануне. На борту находилось 11 человек, их судьба остается неизвестной.

В Индонезии нашли обломки самолета ATR 42–500: судьба 11 человек остается неизвестной

18 января индонезийские спасатели обнаружили обломки самолета разведки Министерства морских дел и рыболовства, который исчез накануне в провинции Южный Сулавеси. Турбовинтовой борт ATR 42–500 авиакомпании Indonesia Air Transport выполнял задачи по мониторингу рыбного хозяйства. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Связь с самолетом была потеряна в субботу около 13:30 по местному времени, когда он находился неподалеку от региона Марос, направляясь в Макассар из Джокьякарты. В 07:46 воскресенья экипажи вертолетов заметили первые части конструкции в районе горы Булусараунг.

Гибель командующего армией Ливии в Турции: найдены "черные ящики" самолета24.12.25, 15:57 • 2611 просмотров

Спасатели идентифицировали несколько зон с обломками: разбитое окно и части фюзеляжа на склонах горы, хвостовую часть самолета у подножия горного хребта.

По данным сервиса Flightradar24, последний сигнал от борта поступил, когда он летел на низкой высоте над океаном примерно в 20 км от аэропорта назначения.

Спасательная операция

На борту находилось 11 человек: восемь членов экипажа и трое сотрудников министерства. Глава спасательного агентства Мухаммад Ариф Анвар сообщил о привлечении значительных сил для поиска.

Нашим приоритетом является поиск жертв, и мы надеемся, что некоторых из них мы сможем безопасно эвакуировать. Мы отправляем 1200 человек для проведения операции на месте падения

– заявил Мухаммад Ариф Анвар.

Поисковые работы существенно осложняются густым туманом и труднодоступным горным рельефом. Национальный комитет по безопасности на транспорте Индонезии начал расследование для установления причин катастрофы.

В Индонезии исчез самолет воздушного наблюдения: на борту находилось 11 человек17.01.26, 22:26 • 2376 просмотров

Степан Гафтко

