В Индонезии нашли обломки самолета ATR 42–500: судьба 11 человек остается неизвестной

18 января индонезийские спасатели обнаружили обломки самолета разведки Министерства морских дел и рыболовства, который исчез накануне в провинции Южный Сулавеси. Турбовинтовой борт ATR 42–500 авиакомпании Indonesia Air Transport выполнял задачи по мониторингу рыбного хозяйства. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Связь с самолетом была потеряна в субботу около 13:30 по местному времени, когда он находился неподалеку от региона Марос, направляясь в Макассар из Джокьякарты. В 07:46 воскресенья экипажи вертолетов заметили первые части конструкции в районе горы Булусараунг.

Спасатели идентифицировали несколько зон с обломками: разбитое окно и части фюзеляжа на склонах горы, хвостовую часть самолета у подножия горного хребта.

По данным сервиса Flightradar24, последний сигнал от борта поступил, когда он летел на низкой высоте над океаном примерно в 20 км от аэропорта назначения.

На борту находилось 11 человек: восемь членов экипажа и трое сотрудников министерства. Глава спасательного агентства Мухаммад Ариф Анвар сообщил о привлечении значительных сил для поиска.

Нашим приоритетом является поиск жертв, и мы надеемся, что некоторых из них мы сможем безопасно эвакуировать. Мы отправляем 1200 человек для проведения операции на месте падения