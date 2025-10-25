На чемпионате мира по спортивной гимнастике украинец Чепурной завоевал "бронзу"
Киев • УНН
Назар Чепурной из Украины завоевал бронзовую медаль на Чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте. Он занял третье место в финале опорного прыжка с результатом 14.483 балла.
Украинец Назар Чепурной завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте, во второй раз подряд став третьим в финале опорного прыжка. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, пишет УНН.
Назар Чепурной — бронзовый призер чемпионата мира по спортивной гимнастике, проходящего в Джакарте (Индонезия)
С результатом 14.483 балла 23-летний гимнаст из Черкасс занял третье место в финале опорного прыжка и во второй раз подряд завоевал мировую бронзу в своей коронной дисциплине.
Чемпионом мира стал Карлос Юло из Филиппин (14.866), серебро у армянина Артура Давтяна (14.833).
