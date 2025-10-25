На чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики українець Чепурний виборов "бронзу"
Київ • УНН
Назар Чепурний з України виборов бронзову медаль на Чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в Джакарті. Він посів третє місце у фіналі опорного стрибка з результатом 14.483 бала.
Українець Назар Чепурний здобув бронзову медаль на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в Джакарті, вдруге поспіль ставши третім у фіналі опорного стрибка. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, пише УНН.
Назар Чепурний — бронзовий призер чемпіонату світу зі спортивної гімнастики, що проходить у Джакарті (Індонезія)
З результатом 14.483 бала 23-річний гімнаст з Черкас посів третє місце у фіналі опорного стрибка та вдруге поспіль здобув світову бронзу у своїй коронній дисципліні.
Чемпіоном світу став Карлос Юло з Філіппін (14.866), срібло у вірмена Артура Давтяна (14.833).
