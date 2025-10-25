На чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики українець Чепурний виборов "бронзу"

Українець Назар Чепурний здобув бронзову медаль на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в Джакарті, вдруге поспіль ставши третім у фіналі опорного стрибка. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, пише УНН.

Назар Чепурний — бронзовий призер чемпіонату світу зі спортивної гімнастики, що проходить у Джакарті (Індонезія) - йдеться у повідомленні.

З результатом 14.483 бала 23-річний гімнаст з Черкас посів третє місце у фіналі опорного стрибка та вдруге поспіль здобув світову бронзу у своїй коронній дисципліні.

Чемпіоном світу став Карлос Юло з Філіппін (14.866), срібло у вірмена Артура Давтяна (14.833).

