11:59
Опалювальний сезон в Україні може початися вже найближчими днями - Міненерго
Ексклюзив
10:22
Перехід на "зимовий час": психологиня дала поради, як допомогти організму адаптуватися
08:59
Підрив людей на вокзалі в Овручі: провадження відкрили за трьома статтями
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
25 жовтня, 06:30
Трамп анонсував обговорення війни рф проти України з Сі Цзіньпіном: хоче допомоги Пекіна
25 жовтня, 03:58
Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +17°Photo
24 жовтня, 17:15
В суботу Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
24 жовтня, 16:33
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
24 жовтня, 15:19
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
24 жовтня, 14:29
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
25 жовтня, 08:45
24 жовтня, 12:47
На чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики українець Чепурний виборов "бронзу"

Київ • УНН

 • 1056 перегляди

Назар Чепурний з України виборов бронзову медаль на Чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в Джакарті. Він посів третє місце у фіналі опорного стрибка з результатом 14.483 бала.

На чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики українець Чепурний виборов "бронзу"

Українець Назар Чепурний здобув бронзову медаль на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в Джакарті, вдруге поспіль ставши третім у фіналі опорного стрибка. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, пише УНН.

Назар Чепурний — бронзовий призер чемпіонату світу зі спортивної гімнастики, що проходить у Джакарті (Індонезія)

- йдеться у повідомленні.

З результатом 14.483 бала 23-річний гімнаст з Черкас посів третє місце у фіналі опорного стрибка та вдруге поспіль здобув світову бронзу у своїй коронній дисципліні.

Чемпіоном світу став Карлос Юло з Філіппін (14.866), срібло у вірмена Артура Давтяна (14.833).

