Публікації
Ексклюзиви
Український спортсмен Ірфан Мірзоєв став переможцем на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби

Київ • УНН

 • 360 перегляди

Ірфан Мірзоєв, український та кримськотатарський борець, став чемпіоном світу U23 в Новому Саді, Сербія. Він переміг грузинського спортсмена Темурі Орджонікідзе, бронзового призера чемпіонату Світу-2022 (U20).

Український спортсмен Ірфан Мірзоєв став переможцем на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби

Ірфан Мірзоєв здобув "золото" у ваговій категорії до 77 кг у світових змаганнях серед спортсменів до 23 років. 

Передає УНН із посиланням на Федерацію Греко-римської Боротьби України.

Деталі

У Сербії, на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби серед спортсменів до 23 років, українець кримськотатарського походження Ірфан Мірзоєв став найуспішнішим у ваговій категорії до 77 кг.

Він виборов золото у поєдинку з борцем з Грузії Тимурі Ордженікідзе. Як зазначається, Мірзоєв переміг суперника з рахунком 4:1.

Окремо вказується, що борець з України дістав вже другу нагороду у своїй кар'єрі на першостях Чемпіонату світу U23. 

Доповнення

Серед інших українців на світовій першості у балканській країні відзначилися:

Іван Чмир, у вазі до 87 кг - у битві проти іранського спортсмена він здобув "срібло".

Єгор Якушенко дістався до фіналу у вазі до 97 кг.

Олег Халілов - вага до 72 кг - має провести боротьбу за "бронзу".

Чемпіонат світу з греко-римської боротьби у Сербії наразі триває, захід проходитиме до кінця тижня.  

Нагадаємо

У квітні 2025 року, країнський борець Андрій Джелеп виборов бронзову медаль у ваговій категорії до 61 кг на чемпіонаті Європи. У фіналі він переміг "нейтрального" білоруса з рахунком 3:1.

Ігор Тележніков

Спорт
Золото
Сербія
Україна