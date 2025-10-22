Український спортсмен Ірфан Мірзоєв став переможцем на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби
Київ • УНН
Ірфан Мірзоєв, український та кримськотатарський борець, став чемпіоном світу U23 в Новому Саді, Сербія. Він переміг грузинського спортсмена Темурі Орджонікідзе, бронзового призера чемпіонату Світу-2022 (U20).
Ірфан Мірзоєв здобув "золото" у ваговій категорії до 77 кг у світових змаганнях серед спортсменів до 23 років.
Передає УНН із посиланням на Федерацію Греко-римської Боротьби України.
Деталі
У Сербії, на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби серед спортсменів до 23 років, українець кримськотатарського походження Ірфан Мірзоєв став найуспішнішим у ваговій категорії до 77 кг.
Він виборов золото у поєдинку з борцем з Грузії Тимурі Ордженікідзе. Як зазначається, Мірзоєв переміг суперника з рахунком 4:1.
Окремо вказується, що борець з України дістав вже другу нагороду у своїй кар'єрі на першостях Чемпіонату світу U23.
Доповнення
Серед інших українців на світовій першості у балканській країні відзначилися:
Іван Чмир, у вазі до 87 кг - у битві проти іранського спортсмена він здобув "срібло".
Єгор Якушенко дістався до фіналу у вазі до 97 кг.
Олег Халілов - вага до 72 кг - має провести боротьбу за "бронзу".
Чемпіонат світу з греко-римської боротьби у Сербії наразі триває, захід проходитиме до кінця тижня.
