Украинский спортсмен Ирфан Мирзоев стал победителем на чемпионате мира по греко-римской борьбе

Киев • УНН

 • 348 просмотра

Ирфан Мирзоев, украинский и крымскотатарский борец, стал чемпионом мира U23 в Нови-Саде, Сербия. Он победил грузинского спортсмена Темури Орджоникидзе, бронзового призера чемпионата Мира-2022 (U20).

Украинский спортсмен Ирфан Мирзоев стал победителем на чемпионате мира по греко-римской борьбе

Ирфан Мирзоев завоевал "золото" в весовой категории до 77 кг на мировых соревнованиях среди спортсменов до 23 лет. 

Передает УНН со ссылкой на Федерацию Греко-римской Борьбы Украины.

Детали

В Сербии, на чемпионате мира по греко-римской борьбе среди спортсменов до 23 лет, украинец крымскотатарского происхождения Ирфан Мирзоев стал самым успешным в весовой категории до 77 кг.

Он завоевал золото в поединке с борцом из Грузии Тимури Ордженикидзе. Как отмечается, Мирзоев победил соперника со счетом 4:1.

Отдельно указывается, что борец из Украины получил уже вторую награду в своей карьере на первенствах Чемпионата мира U23. 

Дополнение

Среди других украинцев на мировом первенстве в балканской стране отличились:

Иван Чмырь, в весе до 87 кг - в битве против иранского спортсмена он завоевал "серебро".

Егор Якушенко дошел до финала в весе до 97 кг.

Олег Халилов - вес до 72 кг - должен провести борьбу за "бронзу".

Чемпионат мира по греко-римской борьбе в Сербии сейчас продолжается, мероприятие будет проходить до конца недели.  

Напомним

В апреле 2025 года, украинский борец Андрей Джелеп завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 61 кг на чемпионате Европы. В финале он победил "нейтрального" белоруса со счетом 3:1.

Игорь Тележников

Спорт
Золото
Сербия
Украина