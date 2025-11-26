$42.400.03
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Токио потерял титул самого населенного мегаполиса мира: какой город лидирует

Киев • УНН

 • 2046 просмотра

Токио опустился на третье место в рейтинге самых населенных мегаполисов мира, уступив Джакарте, которая возглавила список. Согласно отчету ООН, количество мегаполисов выросло в четыре раза с 1975 года, преимущественно в Азии.

Токио потерял титул самого населенного мегаполиса мира: какой город лидирует

Токио потерял свой давний титул самого населенного мегаполиса мира и теперь занимает третье место. Первенство завоевала Джакарта. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на новый отчет Организации Объединенных Наций, передает УНН.

Детали

Джакарта в Индонезии заняла первое место и, по прогнозам, сохранит его до 2050 года, когда, как ожидается, рост Дакки приведет к тому, что столица Бангладеш возглавит рейтинг.

Новый отчет Организации Объединенных Наций показывает, что количество мегаполисов – городов с населением 10 миллионов и более – выросло в четыре раза с восьми в 1975 году до 33 в 2025 году, и они преимущественно расположены в Азии.

В отчете, который использует оценки ООН и является обновлением данных организации за 2018 год, подчеркивается резкий рост городской жизни, что является относительно новым явлением.

Еще в 1950 году жизнь в городе была очень необычной – лишь 20% населения мира проживало в одном из них.

В Токио, который десятилетиями носил титул самого населенного города мира, в течение последних 25 лет постепенно росло население.

Хотя 33,4 миллиона человек называют столицу Японии своим домом, ее опередили Джакарта и Дакка.

С 2000 года население этих двух городов росло более чем в пять и семь раз быстрее, чем население Токио соответственно.

Сегодня население Джакарты составляет почти 42 миллиона, за ней следует Дакка с почти 37 миллионами.

По прогнозам, к 2050 году население Дакки достигнет 52,1 миллиона, опередив Джакарту на первом месте всего на 300 000.

Токио продолжит опускаться в рейтинге до седьмой позиции к 2050 году, его обогнали такие города, как Шанхай и Нью-Дели.

Лондон останется одним из немногих мегаполисов Европы

Хотя ожидается, что к 2050 году количество мегаполисов вырастет с 33 до 37, ни одного из новых не будет в Европе.

Лондон, Стамбул и Москва останутся единственными мегаполисами континента.

По данным ООН, население Лондона к 2050 году вырастет почти на полтора миллиона, а это означает, что он сохранит свой титул 33-го по величине города мира.

Английская столица останется самым маленьким из мегаполисов Европы, при этом Стамбул сохранит свою лидирующую позицию, а Москва займет второе место.

Антонина Туманова

