Токіо втратив титул найнаселенішого мегаполіса світу: яке місто лідирує

$42.400.03
48.950.03
ukenru
15:50 • 11681 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
15:49 • 13664 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
15:41 • 9576 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
15:07 • 10657 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
15:02 • 5078 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
14:47 • 4226 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
14:38 • 3114 перегляди
росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рфVideo
Ексклюзив
14:29 • 7766 перегляди
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
14:17 • 19242 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo
13:23 • 22048 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
2м/с
96%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кровPhoto26 листопада, 08:59 • 41492 перегляди
Напружена ситуація на Півдні України: ворог маніпулює суспільством, поширюючи панічні настрої - Генштаб26 листопада, 10:28 • 15475 перегляди
Готуємо оладки, які вийдуть у кожного: топ-5 відбірних рецептівPhoto26 листопада, 12:02 • 27245 перегляди
Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимкуPhoto13:53 • 16706 перегляди
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила16:04 • 8860 перегляди
Публікації
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила16:04 • 8972 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo15:49 • 13664 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo14:17 • 19242 перегляди
Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимкуPhoto13:53 • 16753 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto13:23 • 22048 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Владислав Косіняк-Камиш
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Японія
Румунія
Реклама
УНН Lite
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 31586 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 65878 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 82902 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 83003 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 89737 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
Financial Times

Токіо втратив титул найнаселенішого мегаполіса світу: яке місто лідирує

Київ • УНН

 • 1568 перегляди

Токіо опустився на третє місце у рейтингу найнаселеніших мегаполісів світу, поступившись Джакарті, яка очолила список. Згідно зі звітом ООН, кількість мегаполісів зросла в чотири рази з 1975 року, переважно в Азії.

Токіо втратив титул найнаселенішого мегаполіса світу: яке місто лідирує

Токіо втратив свій давній титул найнаселенішого мегаполіса світу та тепер посідає третє місце. Першість здобула Джакарта. Про це повідомляє Sky News із посиланням на новий звіт Організації Об'єднаних Націй, передає УНН.

Деталі

Джакарта в Індонезії зайняла перше місце і, за прогнозами, збереже його до 2050 року, коли, як очікується, зростання Дакки призведе до того, що столиця Бангладеш очолить рейтинг.

Новий звіт Організації Об'єднаних Націй показує, що кількість мегаполісів – міст з населенням 10 мільйонів і більше – зросла в чотири рази з восьми у 1975 році до 33 у 2025 році, і вони переважно розташовані в Азії.

У звіті, який використовує оцінки ООН і є оновленням даних організації за 2018 рік, підкреслюється різке зростання міського життя, що є відносно новим явищем.

Ще в 1950 році життя в місті було дуже незвичним – лише 20% населення світу проживало в одному з них.

Китай готує масштабне зниження податків на нерухомість у мегаполісах12.11.24, 09:41 • 20750 переглядiв

У Токіо, яке десятиліттями носило титул найнаселенішого міста світу, протягом останніх 25 років поступово зростало населення.

Хоча 33,4 мільйона людей називають столицю Японії своїм домом, її випередили Джакарта та Дакка.

З 2000 року населення цих двох міст зростало більш ніж у п'ять і сім разів швидше, ніж населення Токіо відповідно.

Сьогодні населення Джакарти становить майже 42 мільйони, за нею йде Дакка з майже 37 мільйонами.

За прогнозами, до 2050 року населення Дакки досягне 52,1 мільйона, випередивши Джакарту на першому місці лише на 300 000.

Токіо продовжить опускатися в рейтингу до сьомої позиції до 2050 року, його обігнали такі міста, як Шанхай та Нью-Делі.

Лондон залишиться одним з небагатьох мегаполісів Європи

Хоча очікується, що до 2050 року кількість мегаполісів зросте з 33 до 37, жодного з нових не буде в Європі.

Лондон, Стамбул і москва залишаться єдиними мегаполісами континенту.

За даними ООН, населення Лондона до 2050 року зросте майже на півтора мільйона, а це означає, що він збереже свій титул 33-го за величиною міста світу.

Англійська столиця залишиться найменшим з мегаполісів Європи, при цьому Стамбул збереже свою лідируючу позицію, а москва посяде друге місце.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Організація Об'єднаних Націй
Нью-Делі
Токіо
Джакарта
Бангладеш
Стамбул
Японія
Лондон