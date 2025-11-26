Токіо втратив титул найнаселенішого мегаполіса світу: яке місто лідирує

Токіо втратив свій давній титул найнаселенішого мегаполіса світу та тепер посідає третє місце. Першість здобула Джакарта. Про це повідомляє Sky News із посиланням на новий звіт Організації Об'єднаних Націй, передає УНН.

Джакарта в Індонезії зайняла перше місце і, за прогнозами, збереже його до 2050 року, коли, як очікується, зростання Дакки призведе до того, що столиця Бангладеш очолить рейтинг.

Новий звіт Організації Об'єднаних Націй показує, що кількість мегаполісів – міст з населенням 10 мільйонів і більше – зросла в чотири рази з восьми у 1975 році до 33 у 2025 році, і вони переважно розташовані в Азії.

У звіті, який використовує оцінки ООН і є оновленням даних організації за 2018 рік, підкреслюється різке зростання міського життя, що є відносно новим явищем.

Ще в 1950 році життя в місті було дуже незвичним – лише 20% населення світу проживало в одному з них.

У Токіо, яке десятиліттями носило титул найнаселенішого міста світу, протягом останніх 25 років поступово зростало населення.

Хоча 33,4 мільйона людей називають столицю Японії своїм домом, її випередили Джакарта та Дакка.

З 2000 року населення цих двох міст зростало більш ніж у п'ять і сім разів швидше, ніж населення Токіо відповідно.

Сьогодні населення Джакарти становить майже 42 мільйони, за нею йде Дакка з майже 37 мільйонами.

За прогнозами, до 2050 року населення Дакки досягне 52,1 мільйона, випередивши Джакарту на першому місці лише на 300 000.

Токіо продовжить опускатися в рейтингу до сьомої позиції до 2050 року, його обігнали такі міста, як Шанхай та Нью-Делі.

Лондон залишиться одним з небагатьох мегаполісів Європи

Хоча очікується, що до 2050 року кількість мегаполісів зросте з 33 до 37, жодного з нових не буде в Європі.

Лондон, Стамбул і москва залишаться єдиними мегаполісами континенту.

За даними ООН, населення Лондона до 2050 року зросте майже на півтора мільйона, а це означає, що він збереже свій титул 33-го за величиною міста світу.

Англійська столиця залишиться найменшим з мегаполісів Європи, при цьому Стамбул збереже свою лідируючу позицію, а москва посяде друге місце.