По меньшей мере 22 человека погибли, включая беременную женщину, в результате пожара в офисном здании в столице Индонезии
По меньшей мере 22 человека, включая беременную женщину, погибли в результате крупного пожара, вспыхнувшего во вторник в офисном здании в столице Индонезии Джакарте. Пламя охватило семиэтажное здание в районе Кемайоран, поднимая в небо густой черный дым и вызывая панику. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Подробности
Как сообщил начальник полиции Центральной Джакарты Сусатьо Пурномо Кондро, пожар вспыхнул около полудня, предположительно, на первом этаже. По его словам, здание использовалось как офис продаж и склад для компании по производству дронов, и, по свидетельствам очевидцев, возгорание могло начаться с искры в аккумуляторе в зоне хранения и испытаний, когда многие работники были на обеде.
Над ликвидацией пожара работали сотни пожарных и 29 пожарных машин. Огонь удалось потушить после трех часов интенсивных усилий, однако причина инцидента до сих пор расследуется.
Из здания было извлечено по меньшей мере 22 тела – семерых мужчин и 15 женщин, которых доставили в полицейскую больницу для идентификации. Телевизионные репортажи зафиксировали напряженную эвакуацию более десятка работников, оказавшихся в ловушке на шестом этаже. Их пришлось по очереди спускать с помощью аварийной лестницы, причем многим было трудно дышать из-за густого дыма.
