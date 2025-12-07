Масштабный пожар в ресторане-клубе в Индии: число жертв возросло до 25

$42.180.00
49.230.00
ukenru
6 декабря, 20:45 • 29037 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 38730 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 47657 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 46182 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 52461 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 52791 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 38861 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 78860 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 43137 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 38647 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Литва аннулировала вид на жительство 145 россиян из-за поездок в РФ и Беларусь6 декабря, 22:38 • 4388 просмотра
Apple переживает крупнейшие кадровые перестановки за десятилетия: из компании уволились четверо топ-менеджеров6 декабря, 23:02 • 6164 просмотра
Швеция фиксирует подводные лодки РФ в Балтике "почти каждую неделю", и их количество может увеличиться6 декабря, 23:29 • 3252 просмотра
Глава МИД Польши отправил Илона Маска на МарсPhoto7 декабря, 01:07 • 6912 просмотра
Украинцы массово выезжают за границу: в НБУ назвали две причины04:08 • 4106 просмотра
публикации
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 35247 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 45156 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 58937 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 78862 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 68204 просмотра
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 33942 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 42863 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 44417 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 58444 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 56700 просмотра
Масштабный пожар в ресторане-клубе в Индии: число жертв возросло до 25

Киев • УНН

 • 286 просмотра

В Индии в результате пожара в ночном клубе штата Гоа погибли по меньшей мере 25 человек, включая туристов. Большинство погибших – кухонные работники, пожар произошел из-за взрыва газового баллона.

Масштабный пожар в ресторане-клубе в Индии: число жертв возросло до 25
Фото: AP

Масштабный пожар в ресторане-клубе штата Гоа, Индия, унес жизни по меньшей мере 25 человек, среди которых были туристы. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Подробности

По меньшей мере 25 человек, включая туристов, погибли в результате пожара в популярном ночном клубе в индийском штате Гоа

- пишет издание.

Большинство погибших – кухонные работники клуба, а также от трех до четырех туристов. Шесть человек получили ранения и находятся в стабильном состоянии. Пожар произошел из-за взрыва газового баллона. Все тела были найдены.

Сообщается, что по меньшей мере 100 человек находились на танцполе клуба, когда вспыхнул пожар, и несколько из них побежали на кухню внизу в хаосе и оказались в ловушке вместе с персоналом.

Ночной клуб, расположенный вдоль поймы реки Арпора, имел узкий въезд и выезд, что заставило пожарные бригады парковать свои автоцистерны примерно в 400 метрах. Ограниченный доступ задержал пожаротушение.

Напомним

Ранее сообщалось о по меньшей мере 23-х людях, погибших в результате масштабного пожара в одном из ресторанов-клубов штата Гоа в Индии.

Павел Башинский

Новости Мира
Ассошиэйтед Пресс