Масштабный пожар в ресторане-клубе в Индии: число жертв возросло до 25

Масштабный пожар в ресторане-клубе штата Гоа, Индия, унес жизни по меньшей мере 25 человек, среди которых были туристы. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Подробности

По меньшей мере 25 человек, включая туристов, погибли в результате пожара в популярном ночном клубе в индийском штате Гоа - пишет издание.

Большинство погибших – кухонные работники клуба, а также от трех до четырех туристов. Шесть человек получили ранения и находятся в стабильном состоянии. Пожар произошел из-за взрыва газового баллона. Все тела были найдены.

Сообщается, что по меньшей мере 100 человек находились на танцполе клуба, когда вспыхнул пожар, и несколько из них побежали на кухню внизу в хаосе и оказались в ловушке вместе с персоналом.

Ночной клуб, расположенный вдоль поймы реки Арпора, имел узкий въезд и выезд, что заставило пожарные бригады парковать свои автоцистерны примерно в 400 метрах. Ограниченный доступ задержал пожаротушение.

