Щонайменше 23 людини загинули внаслідок пожежі в нічному клубі в Індії

20:45 • 21706 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 28353 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 38629 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 37641 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 45929 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 50251 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 37203 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 73355 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 41484 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 38104 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
Меню
Теги
Автори
Завтра по всій Україні значно посилять графіки відключення світла6 грудня, 16:42 • 3868 перегляди
Катар заявив, що попит на ШІ та недостатні інвестиції можуть призвести до дефіциту СПГ 6 грудня, 17:15 • 3396 перегляди
Ілон Маск заявив, що ЄС "слід ліквідувати" після штрафу його соцмережі XVideo6 грудня, 17:30 • 15557 перегляди
У Польщі в автобус з 26 українцями врізався легковик: що відомо6 грудня, 18:12 • 3592 перегляди
Орбан відправляє делегацію до москви для підготовки до завершення війни в Україні21:24 • 8650 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 27568 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 39563 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 53923 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 73355 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 63489 перегляди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Ілон Маск
Радослав Сікорський
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Польща
Німеччина
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 30842 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 39487 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 41182 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 55174 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 53738 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Опалення
Бук (ЗРК)

Щонайменше 23 людини загинули внаслідок пожежі в нічному клубі в Індії

Київ • УНН

 • 278 перегляди

Масштабна пожежа в ресторані-клубі штату Гоа, Індія, забрала життя щонайменше 23 людей, серед яких були туристи. Подія сталася 6 грудня в районі Арпора, причини трагедії розслідуються.

Щонайменше 23 людини загинули внаслідок пожежі в нічному клубі в Індії

Щонайменше 23 людей загинули внаслідок масштабної пожежі в одному з ресторанів-клубів штату Гоа в Індії. Про це повідомив головний міністр штату Прамод Саванті, передає УНН з посиланням на інформагенцію Reuters, видання The Guardian.

Деталі

Зазначається, що полум’я спалахнуло раптово близько полудня у суботу, 6 грудня у закладі, розташованому в районі Арпора.

Сьогодні дуже важкий день для всіх нас у Гоа. Велика пожежа в Арпорі забрала життя 23 людей

- написав головний міністр Гоа Прамод Савант у своєму блозі на X.

За інформацією поліції, пожежа розгорілася настільки швидко, що багато відвідувачів не встигли евакуюватися.

Місцева влада вже розпочала офіційне розслідування причин трагедії. Головний міністр штату у зверненні на платформі X запевнив, що уряд надасть усю необхідну підтримку постраждалим та сім’ям загиблих.

Я відвідав місце події та розпорядився провести розслідування. Винних буде притягнуто до найсуворішої відповідальності згідно із законом. Будь-яку недбалість буде жорстко припинен

- заявив Прамод Савант.

Він також повідомив журналістам на місці події, що загинуло "три–чотири" туристи. Троє з них померли від опіків, інші - від удушення.

За даними The Guardian, пожежі в Індії - явище поширене через неналежні будівельні норми, перенаселеність і недотримання правил безпеки.

Нагадаємо

Пасажирський автобус в Індії загорівся після зіткнення з мотоциклом, що призвело до загибелі щонайменше 25 людей та поранень кількох інших. Аварія сталася на шосе поблизу Курнула, коли мотоцикл врізався у задню частину автобуса, спричинивши іскри, які охопили паливний бак.

Віта Зеленецька

Новини СвітуПодії
Дорожньо-транспортна пригода
Соціальна мережа
The Guardian
Reuters
Індія