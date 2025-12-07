Щонайменше 23 людини загинули внаслідок пожежі в нічному клубі в Індії
Київ • УНН
Масштабна пожежа в ресторані-клубі штату Гоа, Індія, забрала життя щонайменше 23 людей, серед яких були туристи. Подія сталася 6 грудня в районі Арпора, причини трагедії розслідуються.
Щонайменше 23 людей загинули внаслідок масштабної пожежі в одному з ресторанів-клубів штату Гоа в Індії. Про це повідомив головний міністр штату Прамод Саванті, передає УНН з посиланням на інформагенцію Reuters, видання The Guardian.
Деталі
Зазначається, що полум’я спалахнуло раптово близько полудня у суботу, 6 грудня у закладі, розташованому в районі Арпора.
Сьогодні дуже важкий день для всіх нас у Гоа. Велика пожежа в Арпорі забрала життя 23 людей
За інформацією поліції, пожежа розгорілася настільки швидко, що багато відвідувачів не встигли евакуюватися.
Місцева влада вже розпочала офіційне розслідування причин трагедії. Головний міністр штату у зверненні на платформі X запевнив, що уряд надасть усю необхідну підтримку постраждалим та сім’ям загиблих.
Я відвідав місце події та розпорядився провести розслідування. Винних буде притягнуто до найсуворішої відповідальності згідно із законом. Будь-яку недбалість буде жорстко припинен
Він також повідомив журналістам на місці події, що загинуло "три–чотири" туристи. Троє з них померли від опіків, інші - від удушення.
За даними The Guardian, пожежі в Індії - явище поширене через неналежні будівельні норми, перенаселеність і недотримання правил безпеки.
Нагадаємо
Пасажирський автобус в Індії загорівся після зіткнення з мотоциклом, що призвело до загибелі щонайменше 25 людей та поранень кількох інших. Аварія сталася на шосе поблизу Курнула, коли мотоцикл врізався у задню частину автобуса, спричинивши іскри, які охопили паливний бак.
Пожежа на хімічному заводі в Індії: на підприємстві повідомили про 40 загиблих, 33 поранених02.07.25, 14:15 • 1397 переглядiв