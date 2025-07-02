Пожежа на хімічному заводі в Індії: на підприємстві повідомили про 40 загиблих, 33 поранених
Київ • УНН
Пожежа на хімічному заводі Sigachi Industries на півдні Індії призвела до загибелі 40 людей та поранення 33. Роботу заводу призупинено на 90 днів, уряд розслідує інцидент.
Пожежа на хімічному заводі на півдні Індії в понеділок призвела до загибелі 40 людей і понад 33 дістали поранення, повідомила Sigachi Industries у середу, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Роботу заводу буде призупинено приблизно на 90 днів, йдеться у заяві компанії.
Уряд штату Телангана в Індії, де розташований завод, сформував комітет із п'яти осіб для розслідування інциденту, причина якого поки що не розголошується.
"Поки ми чекаємо на результати розслідування, ми хотіли б уточнити, що аварія не була викликана вибухом реактора на заводі", - заявила компанія.
За даними уряду, на момент інциденту на заводі працювало 143 особи.
Доповнення
Sigachi виробляє мікрокристалічну целюлозу, життєво важливий інгредієнт у фармацевтичному виробництві, та обслуговує клієнтів у фармацевтичному, харчовому, косметичному та спеціалізованому секторах хімікатів у країнах від США до Австралії.
Раніше місцеві ЗМІ повідомляли про 42 жертви.
Вибух на хімічному заводі в Індії забрав життя 42 людей01.07.25, 08:49 • 1187 переглядiв