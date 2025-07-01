Вибух на хімічному заводі в Індії забрав життя 42 людей

Кількість загиблих внаслідок вибуху на хімічному заводі в Телангані в Індії зросла до 42 у вівторок, на тлі того, як рятувальні команди витягли ще більше тіл з місця вибуху, повідомляє Hindustan Times, пише УНН.

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Вибух на заводі в Телангані в понеділок, 30 червня, призвів до обвалення заводу та швидкого поширення вогню на сусідні будівлі.

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Як пише Firstpost, раніше офіційні особи заявили, що щонайменше 39 людей загинули після потужного вибуху та пожежі, що охопили підприємство хімічної промисловості Sigachi в Пашамиларамі в понеділок.

"Кілька тіл було знайдено під час розчищення. Наразі з-під завалів витягнуто 31 тіло, ще троє жертв померли в лікарні під час лікування. Заключний етап рятувальних операцій все ще триває", - сказав окружний начальник поліції Парітош Панкадж, якого цитує PTI.

Описуючи наслідки для ЗМІ, очевидці сказали, що ударна сила вибуху була настільки сильною, що "робітників підкинуло в повітря та відкинуло на кілька метрів".

Повідомлення свідчать, що кілька робітників перебували поблизу реактора, коли він вибухнув. За даними South First, багато хто з тих, хто працював на об'єкті, були трудовими мігрантами з Одіші, Уттар-Прадеш та інших штатів.

Вибух, який, як вважається, був спричинений хімічною реакцією, повністю знищив промисловий ангар. Міністр охорони здоров'я штату Дамодар Раджанарасімха заявив, що на момент вибуху на заводі перебувало близько 90 робітників.

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