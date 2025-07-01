Взрыв на химическом заводе в Индии унес жизни 42 человек

$41.640.06
48.780.14
ukenru
Обязательная видеофиксация прохождения ТО с 1 июля: что изменится для водителей и СТО
06:15 • 1101 просмотра
Обязательная видеофиксация прохождения ТО с 1 июля: что изменится для водителей и СТО
05:50 • 4614 просмотра
Поступление на бакалавра: сроки и правила в 2025 году
30 июня, 19:06 • 12294 просмотра
МВФ утвердил 8-й пересмотр программы EFF, Украина вскоре получит 500 млн долларов - Шмыгаль
30 июня, 14:53 • 79978 просмотра
ЕС и Украина достигли договоренности о новых условиях торговли: что предполагается
Эксклюзив
30 июня, 12:58 • 119235 просмотра
Канадский паспорт - не индульгенция: как претендент на "Гулливер" Адамовский пытается скрыть гражданство рф
Эксклюзив
30 июня, 12:57 • 69536 просмотра
Как не стать жертвой квартирных мошенников: главные признаки обмана при аренде
Эксклюзив
30 июня, 10:13 • 73357 просмотра
Украина готовится реформировать звание "Мать-героиня": что изменится?
30 июня, 09:40 • 80657 просмотра
Удар по Кривому Рогу 30 июня: вражеский БПЛА попал рядом с ТЦК
30 июня, 06:31 • 154476 просмотра
Какие изменения ждут украинцев в июле: новый стандарт напряжения в электросети и возвращение индексации заработной платы
29 июня, 16:28 • 123232 просмотра
Зеленский посмертно присвоил пилоту Максиму Устименко звание Героя Украины: детали указа
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
3м/с
70%
747мм
Популярные новости
Трамп отменил санкции против Сирии, оставив ограничения для Асада30 июня, 20:58 • 9808 просмотра
«Оруэлловские комментарии»: Келлог ответил на заявления кремля о «торможении» переговоров Украиной и США30 июня, 22:56 • 6568 просмотра
Саммит НАТО-2026 состоится в Анкаре - Эрдоган1 июля, 00:36 • 3757 просмотра
Атака на Запорожье: оккупанты нанесли 4 удара по городу и району02:04 • 9912 просмотра
США требуют от РФ вернуть похищенных украинских детей - проект резолюции03:06 • 7994 просмотра
публикации
Обязательная видеофиксация прохождения ТО с 1 июля: что изменится для водителей и СТО06:15 • 1101 просмотра
Поступление на бакалавра: сроки и правила в 2025 году05:50 • 4614 просмотра
Подготовка первоклассника к школе: какие правила действительно работают30 июня, 14:37 • 65810 просмотра
Посевной календарь на июль: когда лучше всего сажать, а когда лучше заняться чем-то другим30 июня, 14:11 • 76555 просмотра
Канадский паспорт - не индульгенция: как претендент на "Гулливер" Адамовский пытается скрыть гражданство рф
Эксклюзив
30 июня, 12:58 • 119235 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Андрей Сибига
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Германия
Соединённые Штаты
Турция
Китай
Реклама
УНН Lite
Netflix демонстрирует тизер фильма "Тролль 2", продолжения успешной норвежской истории о монстрах30 июня, 11:05 • 97444 просмотра
"Формула-1" с Брэдом Питтом дебютировала со $144 млн в мире и обеспечила Apple первый кассовый хит30 июня, 07:19 • 100578 просмотра
Таиландский школьник каждый день ездит в школу верхом на жеребце29 июня, 11:06 • 97816 просмотра
Джон Траволта возрождает культового героя из «Бриолина» на Hollywood Bowl29 июня, 09:35 • 108097 просмотра
Пять долгожданных премьер: что посмотреть в жарком июле28 июня, 14:03 • 214168 просмотра
Актуальное
Lockheed Martin F-35 Lightning II
ИРИС-Т
Шахед-136
Дія (сервис)
Еврофайтер Тайфун

Взрыв на химическом заводе в Индии унес жизни 42 человек

Киев • УНН

 • 319 просмотра

Число погибших в результате взрыва на химическом заводе Sigachi в Пашамилараме, произошедшего 30 июня, возросло до 42 человек. Взрыв привел к обрушению завода и пожару, который распространился на соседние здания.

Взрыв на химическом заводе в Индии унес жизни 42 человек

Число погибших в результате взрыва на химическом заводе в Телангане, Индия, выросло до 42 во вторник, поскольку спасательные команды извлекли еще больше тел с места происшествия, сообщает Hindustan Times, пишет УНН.

Детали

Взрыв на заводе в Телангане в понедельник, 30 июня, привел к обрушению завода и быстрому распространению огня на соседние здания.

Взрыв на заводе фармкомпании в Индии унес жизни 8 человек30.06.25, 11:59 • 1810 просмотров

Как пишет Firstpost, ранее официальные лица заявили, что по меньшей мере 39 человек погибли после мощного взрыва и пожара, охвативших предприятие химической промышленности Sigachi в Пашамилараме в понедельник.

"Несколько тел были найдены во время расчистки. На данный момент из-под завалов извлечено 31 тело, еще трое жертв скончались в больнице во время лечения. Заключительный этап спасательных операций все еще продолжается", - сказал окружной начальник полиции Паритош Панкадж, которого цитирует PTI.

Описывая последствия для СМИ, очевидцы сказали, что ударная сила взрыва была настолько сильной, что "рабочих подбросило в воздух и отбросило на несколько метров".

Сообщения свидетельствуют, что несколько рабочих находились вблизи реактора, когда он взорвался. По данным South First, многие из тех, кто работал на объекте, были трудовыми мигрантами из Одиши, Уттар-Прадеша и других штатов.

Взрыв, который, как считается, был вызван химической реакцией, полностью уничтожил промышленный ангар. Министр здравоохранения штата Дамодар Раджанарасимха заявил, что на момент взрыва на заводе находилось около 90 рабочих.

Индия: 18 погибших и 5 раненых в результате мощного взрыва на заводе петард01.04.25, 14:52 • 10061 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
Индия
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9