Взрыв на химическом заводе в Индии унес жизни 42 человек

Число погибших в результате взрыва на химическом заводе в Телангане, Индия, выросло до 42 во вторник, поскольку спасательные команды извлекли еще больше тел с места происшествия, сообщает Hindustan Times, пишет УНН.

Детали

Взрыв на заводе в Телангане в понедельник, 30 июня, привел к обрушению завода и быстрому распространению огня на соседние здания.

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Как пишет Firstpost, ранее официальные лица заявили, что по меньшей мере 39 человек погибли после мощного взрыва и пожара, охвативших предприятие химической промышленности Sigachi в Пашамилараме в понедельник.

"Несколько тел были найдены во время расчистки. На данный момент из-под завалов извлечено 31 тело, еще трое жертв скончались в больнице во время лечения. Заключительный этап спасательных операций все еще продолжается", - сказал окружной начальник полиции Паритош Панкадж, которого цитирует PTI.

Описывая последствия для СМИ, очевидцы сказали, что ударная сила взрыва была настолько сильной, что "рабочих подбросило в воздух и отбросило на несколько метров".

Сообщения свидетельствуют, что несколько рабочих находились вблизи реактора, когда он взорвался. По данным South First, многие из тех, кто работал на объекте, были трудовыми мигрантами из Одиши, Уттар-Прадеша и других штатов.

Взрыв, который, как считается, был вызван химической реакцией, полностью уничтожил промышленный ангар. Министр здравоохранения штата Дамодар Раджанарасимха заявил, что на момент взрыва на заводе находилось около 90 рабочих.

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