Взрыв на заводе фармкомпании в Индии унес жизни 8 человек

По меньшей мере восемь человек погибли и более 26 получили ранения в результате взрыва на объекте фармацевтической компании Sigachi Industries, который привел к пожару, в штате Телангана в Индии в понедельник, сообщила полиция, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Четыре человека находятся в «чрезвычайно критическом состоянии», в то время как 10 все еще застряли внутри завода, сообщил Reuters генеральный инспектор региона Хайдарабад В. Сатьянараяна.

«Похоже, что взрыв в реакторном блоке и вокруг него привел к пожару», - сказал Сатьянараяна, добавив, что «вблизи зоны реактора, где, похоже, началась авария, все еще есть огонь и пламя».

Sigachi Industries не ответила на запросы о комментариях.

Местные СМИ, ссылаясь на новостное агентство PTI, ранее в тот же день сообщили, что в результате взрыва погибли по меньшей мере 10 человек.

Акции фармацевтической компании упали более чем на 13% до самого низкого уровня за месяц и были на пути к худшему дню со середины марта 2024 года.

Справка

Sigachi обслуживает различные отрасли промышленности, включая фармацевтическую, пищевую, косметическую и химическую.