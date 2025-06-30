Вибух на заводі фармкомпанії в Індії забрав життя 8 людей
Київ • УНН
Вибух на фармацевтичному заводі Sigachi Industries в Індії спричинив загибель щонайменше 8 людей та поранення 26. Акції компанії впали більш ніж на 13% до найнижчого місячного рівня.
Щонайменше вісім людей загинули та понад 26 отримали поранення внаслідок вибуху на об'єкті фармацевтичної компанії Sigachi Industries, що призвів до пожежі, в штаті Телангана в Індії в понеділок, повідомила поліція, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Чотири людини перебувають у "надзвичайно критичному стані", тоді як 10 все ще застрягли всередині заводу, повідомив Reuters генеральний інспектор регіону Хайдарабад В. Сатьянараяна.
"Схоже, що вибух у реакторному блоці та навколо нього призвів до пожежі", - сказав Сатьянараяна, додавши, що "поблизу зони реактора, де, схоже, почалася аварія, все ще є вогонь і полум'я".
Sigachi Industries не відповіла на запити про коментарі.
Місцеві ЗМІ, посилаючись на новинне агентство PTI, раніше того ж дня повідомили, що внаслідок вибуху загинуло щонайменше 10 людей.
Акції фармацевтичної компанії впали більш ніж на 13% до найнижчого рівня за місяць і були на шляху до найгіршого дня з середини березня 2024 року.
Довідково
Sigachi обслуговує різні галузі промисловості, включаючи фармацевтичну, харчову, косметичну та хімічну.