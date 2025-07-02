Пожар на химическом заводе в Индии: на предприятии сообщили о 40 погибших, 33 раненых
Киев • УНН
Пожар на химическом заводе Sigachi Industries на юге Индии привел к гибели 40 человек и ранению 33. Работа завода приостановлена на 90 дней, правительство расследует инцидент.
Пожар на химическом заводе на юге Индии в понедельник привел к гибели 40 человек и более 33 получили ранения, сообщила Sigachi Industries в среду, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Работа завода будет приостановлена примерно на 90 дней, говорится в заявлении компании.
Правительство штата Телангана в Индии, где расположен завод, сформировало комитет из пяти человек для расследования инцидента, причина которого пока не разглашается.
"Пока мы ждем результатов расследования, мы хотели бы уточнить, что авария не была вызвана взрывом реактора на заводе", - заявила компания.
По данным правительства, на момент инцидента на заводе работало 143 человека.
Дополнение
Sigachi производит микрокристаллическую целлюлозу, жизненно важный ингредиент в фармацевтическом производстве, и обслуживает клиентов в фармацевтическом, пищевом, косметическом и специализированном секторах химикатов в странах от США до Австралии.
Ранее местные СМИ сообщали о 42 жертвах.
Взрыв на химическом заводе в Индии унес жизни 42 человек01.07.25, 08:49 • 1187 просмотров