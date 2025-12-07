По меньшей мере 23 человека погибли в результате пожара в ночном клубе в Индии

$42.180.00
49.230.00
ukenru
20:45 • 21703 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 28345 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 38622 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 37634 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 45923 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 50249 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 37202 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 73349 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 41484 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 38104 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.2м/с
90%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Завтра по всей Украине значительно усилят графики отключения света6 декабря, 16:42 • 3868 просмотра
Катар заявил, что спрос на ИИ и недостаточные инвестиции могут привести к дефициту СПГ6 декабря, 17:15 • 3396 просмотра
Илон Маск заявил, что ЕС "следует ликвидировать" после штрафа его соцсети XVideo6 декабря, 17:30 • 15557 просмотра
В Польше в автобус с 26 украинцами врезался легковой автомобиль: что известно6 декабря, 18:12 • 3592 просмотра
Орбан отправляет делегацию в москву для подготовки к завершению войны в Украине21:24 • 8650 просмотра
публикации
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 27561 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 39558 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 53917 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 73349 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 63483 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Илон Маск
Радослав Сикорский
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Польша
Германия
Реклама
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 30839 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 39484 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 41178 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 55168 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 53731 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Отопление
ЗРК Бук

По меньшей мере 23 человека погибли в результате пожара в ночном клубе в Индии

Киев • УНН

 • 276 просмотра

Масштабный пожар в ресторане-клубе штата Гоа, Индия, унес жизни по меньшей мере 23 человек, среди которых были туристы. Происшествие произошло 6 декабря в районе Арпора, причины трагедии расследуются.

По меньшей мере 23 человека погибли в результате пожара в ночном клубе в Индии

По меньшей мере 23 человека погибли в результате крупного пожара в одном из ресторанов-клубов штата Гоа в Индии. Об этом сообщил главный министр штата Прамод Савант, передает УНН со ссылкой на информагентство Reuters, издание The Guardian.

Детали

Отмечается, что пламя вспыхнуло внезапно около полудня в субботу, 6 декабря, в заведении, расположенном в районе Арпора.

Сегодня очень тяжелый день для всех нас в Гоа. Крупный пожар в Арпоре унес жизни 23 человек

- написал главный министр Гоа Прамод Савант в своем блоге на X.

По информации полиции, пожар разгорелся настолько быстро, что многие посетители не успели эвакуироваться.

Местные власти уже начали официальное расследование причин трагедии. Главный министр штата в обращении на платформе X заверил, что правительство окажет всю необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших.

Я посетил место происшествия и распорядился провести расследование. Виновные будут привлечены к строжайшей ответственности согласно закону. Любая халатность будет жестко пресечена

- заявил Прамод Савант.

Он также сообщил журналистам на месте происшествия, что погибло "три-четыре" туриста. Трое из них умерли от ожогов, остальные - от удушья.

По данным The Guardian, пожары в Индии - явление распространенное из-за ненадлежащих строительных норм, перенаселенности и несоблюдения правил безопасности.

Напомним

Пассажирский автобус в Индии загорелся после столкновения с мотоциклом, что привело к гибели по меньшей мере 25 человек и ранениям нескольких других. Авария произошла на шоссе вблизи Курнула, когда мотоцикл врезался в заднюю часть автобуса, вызвав искры, которые охватили топливный бак.

Пожар на химическом заводе в Индии: на предприятии сообщили о 40 погибших, 33 раненых02.07.25, 14:15 • 1397 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости МираПроисшествия
Дорожно-транспортное происшествие
Социальная сеть
Хранитель
Reuters
Индия