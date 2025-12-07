По меньшей мере 23 человека погибли в результате пожара в ночном клубе в Индии

По меньшей мере 23 человека погибли в результате крупного пожара в одном из ресторанов-клубов штата Гоа в Индии. Об этом сообщил главный министр штата Прамод Савант, передает УНН со ссылкой на информагентство Reuters, издание The Guardian.

Детали

Отмечается, что пламя вспыхнуло внезапно около полудня в субботу, 6 декабря, в заведении, расположенном в районе Арпора.

Сегодня очень тяжелый день для всех нас в Гоа. Крупный пожар в Арпоре унес жизни 23 человек - написал главный министр Гоа Прамод Савант в своем блоге на X.

По информации полиции, пожар разгорелся настолько быстро, что многие посетители не успели эвакуироваться.

Местные власти уже начали официальное расследование причин трагедии. Главный министр штата в обращении на платформе X заверил, что правительство окажет всю необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших.

Я посетил место происшествия и распорядился провести расследование. Виновные будут привлечены к строжайшей ответственности согласно закону. Любая халатность будет жестко пресечена - заявил Прамод Савант.

Он также сообщил журналистам на месте происшествия, что погибло "три-четыре" туриста. Трое из них умерли от ожогов, остальные - от удушья.

По данным The Guardian, пожары в Индии - явление распространенное из-за ненадлежащих строительных норм, перенаселенности и несоблюдения правил безопасности.

Напомним

Пассажирский автобус в Индии загорелся после столкновения с мотоциклом, что привело к гибели по меньшей мере 25 человек и ранениям нескольких других. Авария произошла на шоссе вблизи Курнула, когда мотоцикл врезался в заднюю часть автобуса, вызвав искры, которые охватили топливный бак.

