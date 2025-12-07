Масштабна пожежа в ресторані-клубі в Індії: кількість жертв зросла до 25

Фото: AP

Масштабна пожежа в ресторані-клубі штату Гоа, Індія, забрала життя щонайменше 25 людей, серед яких були туристи. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.

Деталі

Щонайменше 25 людей, включаючи туристів, загинули внаслідок пожежі в популярному нічному клубі в індійському штаті Гоа - пише видання.

Більшість загиблих – кухонні працівники клубу, а також від трьох до чотирьох туристів. Шестеро осіб отримали поранення та перебувають у стабільному стані. Пожежа сталася через вибух газового балона. Усі тіла були знайдені.

Повідомляється, що щонайменше 100 людей перебували на танцполі клубу, коли спалахнула пожежа, і кілька з них побігли на кухню внизу в хаосі та опинилися в пастці разом з персоналом.

Нічний клуб, розташований уздовж заплав річки Арпора, мав вузький в'їзд і виїзд, що змусило пожежні бригади паркувати свої автоцистерни приблизно за 400 метрів. Обмежений доступ затримав пожежогасіння.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, про щонайменше 23-х людей, які загинули внаслідок масштабної пожежі в одному з ресторанів-клубів штату Гоа в Індії.