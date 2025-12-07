Масштабна пожежа в ресторані-клубі в Індії: кількість жертв зросла до 25

$42.180.00
6 грудня, 20:45 • 29097 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 38850 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 47743 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 46265 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 52532 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 52820 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 38881 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 78905 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 43164 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 38657 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
Литва анулювала дозволи на проживання у 145 росіян через поїздки до рф та білорусі6 грудня, 22:38 • 4516 перегляди
Apple переживає найбільші кадрові перестановки за десятиліття: із компанії звільнилися четверо топкерівників6 грудня, 23:02 • 6286 перегляди
Швеція фіксує підводні човни рф у Балтиці "майже щотижня" і їх кількість може збільшитися6 грудня, 23:29 • 3354 перегляди
Глава МЗС Польщі відправив Ілона Маска на Марс Photo7 грудня, 01:07 • 7036 перегляди
Українці масово виїжджають за кордон: в НБУ назвали дві причини04:08 • 4220 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 35294 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 45197 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 58973 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 78904 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 68235 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 33962 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 42893 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 44454 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 58476 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 56732 перегляди
Масштабна пожежа в ресторані-клубі в Індії: кількість жертв зросла до 25

Київ • УНН

 • 360 перегляди

В Індії внаслідок пожежі в нічному клубі штату Гоа загинуло щонайменше 25 людей, включаючи туристів. Більшість загиблих – кухонні працівники, пожежа сталася через вибух газового балона.

Масштабна пожежа в ресторані-клубі в Індії: кількість жертв зросла до 25
Фото: AP

Масштабна пожежа в ресторані-клубі штату Гоа, Індія, забрала життя щонайменше 25 людей, серед яких були туристи. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.

Деталі

Щонайменше 25 людей, включаючи туристів, загинули внаслідок пожежі в популярному нічному клубі в індійському штаті Гоа

- пише видання.

Більшість загиблих – кухонні працівники клубу, а також від трьох до чотирьох туристів. Шестеро осіб отримали поранення та перебувають у стабільному стані. Пожежа сталася через вибух газового балона. Усі тіла були знайдені.

Повідомляється, що щонайменше 100 людей перебували на танцполі клубу, коли спалахнула пожежа, і кілька з них побігли на кухню внизу в хаосі та опинилися в пастці разом з персоналом.

Нічний клуб, розташований уздовж заплав річки Арпора, мав вузький в'їзд і виїзд, що змусило пожежні бригади паркувати свої автоцистерни приблизно за 400 метрів. Обмежений доступ затримав пожежогасіння.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, про щонайменше 23-х людей, які загинули внаслідок масштабної пожежі в одному з ресторанів-клубів штату Гоа в Індії.

Павло Башинський

Новини Світу
Ассошіейтед Прес