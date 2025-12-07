$42.180.00
6 декабря, 20:45
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 42359 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 50610 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 48903 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 54565 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 53684 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 39489 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 80614 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 43756 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 38862 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
Полиция Гонконга арестовала мужчину за публикации о смертельном пожаре

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Полиция Гонконга арестовала мужчину за публикации в соцсетях, которые критиковали власти из-за пожара, унесшего жизни 159 человек. Его обвинили в разжигании ненависти к правительству.

Полиция Гонконга арестовала мужчину за публикации о смертельном пожаре

Полиция национальной безопасности Гонконга арестовала мужчину, который критиковал власти из-за пожара в многоэтажке, в результате которого погибли по меньшей мере 159 человек. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.

Детали

Полиция национальной безопасности Гонконга в субботу арестовала мужчину. Это первый публично подтвержденный арест, связанный с критикой властей из-за пожара в многоэтажке, в результате которого погибли по меньшей мере 159 человек

- пишет издание.

Полиция заявила, что мужчину обвинили в публикации "информации с подстрекательским намерением" в социальных сетях.

Это в основном включало материалы, направленные на разжигание ненависти среди прочих к правительству Гонконга и центральному правительству

– заявили в полиции.

Местные СМИ ранее сообщали о других арестах, но власти их не подтвердили.

Пожар, вспыхнувший 26 ноября в жилом комплексе Ван Фук Корт, вызвал дискуссию относительно ответственности правительства. Власти предостерегают от попыток использовать пожар для подрыва местной власти или центрального правительства в Пекине.

Напомним

Власти Гонконга приказали немедленно демонтировать внешние строительные леса по всему городу на более чем 210 частных и государственных объектах. Это решение было принято после расследования смертельного пожара, в результате которого погибли по меньшей мере 159 человек, и которое выявило подозрения относительно использования поддельных сертификатов безопасности на материалы.

Павел Башинский

Новости Мира
Социальная сеть
Ассошиэйтед Пресс
Пекин
Гонконг