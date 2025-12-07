Полиция Гонконга арестовала мужчину за публикации о смертельном пожаре

Полиция национальной безопасности Гонконга арестовала мужчину, который критиковал власти из-за пожара в многоэтажке, в результате которого погибли по меньшей мере 159 человек. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.

Детали

Полиция национальной безопасности Гонконга в субботу арестовала мужчину. Это первый публично подтвержденный арест, связанный с критикой властей из-за пожара в многоэтажке, в результате которого погибли по меньшей мере 159 человек - пишет издание.

Полиция заявила, что мужчину обвинили в публикации "информации с подстрекательским намерением" в социальных сетях.

Это в основном включало материалы, направленные на разжигание ненависти среди прочих к правительству Гонконга и центральному правительству – заявили в полиции.

Местные СМИ ранее сообщали о других арестах, но власти их не подтвердили.

Пожар, вспыхнувший 26 ноября в жилом комплексе Ван Фук Корт, вызвал дискуссию относительно ответственности правительства. Власти предостерегают от попыток использовать пожар для подрыва местной власти или центрального правительства в Пекине.

Напомним

Власти Гонконга приказали немедленно демонтировать внешние строительные леса по всему городу на более чем 210 частных и государственных объектах. Это решение было принято после расследования смертельного пожара, в результате которого погибли по меньшей мере 159 человек, и которое выявило подозрения относительно использования поддельных сертификатов безопасности на материалы.