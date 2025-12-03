Гонконг терміново знімає всі зовнішні будівельні риштування після масштабної пожежі, де загинуло понад 150 людей

Фото: Bloomberg

Влада Гонконгу наказала негайно демонтувати зовнішні будівельні риштування по всьому місту на понад 210 приватних і державних об’єктах. Це рішення було прийнято після розслідування смертельної пожежі, внаслідок якої загинуло щонайменше 159 людей, і яка виявила підозри щодо використання підроблених сертифікатів безпеки на матеріали. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Міністр розвитку Гонконгу Бернадетт Лінн повідомила, що усі будівлі, де проводяться капітальні ремонтні роботи, повинні зняти захисну сітку та повністю завершити демонтаж зовнішніх риштувань до суботи.

Міністр безпеки Кріс Танг заявив, що поліція розслідує випадки сфальсифікованих сертифікатів на сітки, які мали б підтверджувати їхню вогнестійкість. Документи стверджували, що матеріал був сертифікований двома випробувальними центрами материкового Китаю.

Гонконг вживає заходів для придушення громадського обурення після масштабної пожежі

Однак поліція виявила, що один із цих центрів не видавав таких сертифікатів, а з іншим не вдалося зв’язатися.

Влада раніше заявляла, що причиною швидкого поширення вогню під час найсмертоноснішої пожежі в місті за майже вісім десятиліть стало використання неякісних сіток для риштувань та пінопластових плит.

