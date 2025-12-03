$42.330.01
Ексклюзив
15:15
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
13:24
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
13:22
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
11:38
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
09:59
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Гонконг терміново знімає всі зовнішні будівельні риштування після масштабної пожежі, де загинуло понад 150 людей

Київ • УНН

 • 30 перегляди

У Гонконку влада наказала негайно демонтувати зовнішні будівельні риштування на 210 об'єктах після пожежі, в якій загинуло 159 людей. Розслідування виявило підозри у використанні підроблених сертифікатів безпеки на матеріали.

Гонконг терміново знімає всі зовнішні будівельні риштування після масштабної пожежі, де загинуло понад 150 людей
Фото: Bloomberg

Влада Гонконгу наказала негайно демонтувати зовнішні будівельні риштування по всьому місту на понад 210 приватних і державних об’єктах. Це рішення було прийнято після розслідування смертельної пожежі, внаслідок якої загинуло щонайменше 159 людей, і яка виявила підозри щодо використання підроблених сертифікатів безпеки на матеріали. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Міністр розвитку Гонконгу Бернадетт Лінн повідомила, що усі будівлі, де проводяться капітальні ремонтні роботи, повинні зняти захисну сітку та повністю завершити демонтаж зовнішніх риштувань до суботи.

Міністр безпеки Кріс Танг заявив, що поліція розслідує випадки сфальсифікованих сертифікатів на сітки, які мали б підтверджувати їхню вогнестійкість. Документи стверджували, що матеріал був сертифікований двома випробувальними центрами материкового Китаю. 

Гонконг вживає заходів для придушення громадського обурення після масштабної пожежі30.11.25, 13:15 • 5078 переглядiв

Однак поліція виявила, що один із цих центрів не видавав таких сертифікатів, а з іншим не вдалося зв’язатися.

Влада раніше заявляла, що причиною швидкого поширення вогню під час найсмертоноснішої пожежі в місті за майже вісім десятиліть стало використання неякісних сіток для риштувань та пінопластових плит.

Кількість загиблих під час пожежі в Гонконзі зросла до 151, ще 30 людей зникли безвісти - CNN01.12.25, 14:59 • 2657 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Bloomberg
Гонконг
Китай