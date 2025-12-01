$42.270.07
Ексклюзив
12:41 • 876 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
09:32 • 7888 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
09:14 • 11939 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
07:43 • 21010 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
07:28 • 15665 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 26283 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 36101 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 48928 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 41550 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 42833 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
Кількість загиблих під час пожежі в Гонконзі зросла до 151, ще 30 людей зникли безвісти - CNN

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Внаслідок пожежі в Гонконзі загинула 151 людина, ще 30 вважаються зниклими безвісти. Тіла деяких жертв перетворилися на попіл, що ускладнює пошук.

Кількість загиблих під час пожежі в Гонконзі зросла до 151, ще 30 людей зникли безвісти - CNN

Кількість загиблих внаслідок пожежі в Гонконзі сягнула 151 людей, ще 30 зникли безвісти. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Деталі

За словами начальника відділу розслідування нещасних випадків Карен Цанг, тіла деяких загиблих перетворились на попіл - це ускладнює пошук всіх зниклих внаслідок пожежі.

Водночас кількість заарештованих за звинуваченням у пожежі може збільшитися, оскільки будівельні компанії звинувачують у придбанні та використанні матеріалів, що не відповідають вимогам пожежної безпеки.

Більшість заарештованих - це консультанти, підрядники та субпідрядники, пов'язані з будівельними роботами, і 13 з них перебувають під слідством за підозрою в "ненавмисному вбивстві через грубу недбалість"

 - йдеться в дописі.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що внаслідок руйнівної пожежі у житловому комплексі в Гонконгу було оголошено про 146 загиблих осіб, є багато постраждалих.

Євген Устименко

Новини Світу
Гонконг