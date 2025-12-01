Кількість загиблих під час пожежі в Гонконзі зросла до 151, ще 30 людей зникли безвісти - CNN
Київ • УНН
Внаслідок пожежі в Гонконзі загинула 151 людина, ще 30 вважаються зниклими безвісти. Тіла деяких жертв перетворилися на попіл, що ускладнює пошук.
Кількість загиблих внаслідок пожежі в Гонконзі сягнула 151 людей, ще 30 зникли безвісти. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Деталі
За словами начальника відділу розслідування нещасних випадків Карен Цанг, тіла деяких загиблих перетворились на попіл - це ускладнює пошук всіх зниклих внаслідок пожежі.
Водночас кількість заарештованих за звинуваченням у пожежі може збільшитися, оскільки будівельні компанії звинувачують у придбанні та використанні матеріалів, що не відповідають вимогам пожежної безпеки.
Більшість заарештованих - це консультанти, підрядники та субпідрядники, пов'язані з будівельними роботами, і 13 з них перебувають під слідством за підозрою в "ненавмисному вбивстві через грубу недбалість"
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що внаслідок руйнівної пожежі у житловому комплексі в Гонконгу було оголошено про 146 загиблих осіб, є багато постраждалих.