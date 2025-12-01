Кількість загиблих під час пожежі в Гонконзі зросла до 151, ще 30 людей зникли безвісти - CNN

Кількість загиблих внаслідок пожежі в Гонконзі сягнула 151 людей, ще 30 зникли безвісти. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

За словами начальника відділу розслідування нещасних випадків Карен Цанг, тіла деяких загиблих перетворились на попіл - це ускладнює пошук всіх зниклих внаслідок пожежі.

Водночас кількість заарештованих за звинуваченням у пожежі може збільшитися, оскільки будівельні компанії звинувачують у придбанні та використанні матеріалів, що не відповідають вимогам пожежної безпеки.

Більшість заарештованих - це консультанти, підрядники та субпідрядники, пов'язані з будівельними роботами, і 13 з них перебувають під слідством за підозрою в "ненавмисному вбивстві через грубу недбалість"