Кількість загиблих у пожежі в Гонконзі зросла до 146 після пошукових робіт

Кількість жертв пожежі в житловому комплексі Ван Фук у Гонконзі зросла до 146 після того, як під час пошукових робіт виявили ще 30 тіл, повідомили місцеві правоохоронці. Ще близько 100 людей вважаються зниклими безвісти, а 79 отримали поранення. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Усередині так темно, і через слабке освітлення дуже важко виконувати роботу, особливо в місцях, подалі від вікон – повідомив офіцер Чен Ка-чун.

Керівник відділу з розслідування постраждалих Цанг Шук-їнь додав, що серед останніх виявлених тіл є 12, які раніше були помічені пожежниками, але ще не підняті.

Місцеві жителі продовжують покладати квіти та залишати записки на імпровізованому меморіалі. "Це справді служить сигналом тривоги для всіх, особливо з огляду на ці надзвичайно високі будівлі", – зазначила Лянь Шучжен.

Масштабна пожежа у Гонконзі: трьох чоловіків заарештували за ненавмисне вбивство