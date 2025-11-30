Число погибших в пожаре в Гонконге возросло до 146 после поисковых работ

Число жертв пожара в жилом комплексе Ван Фук в Гонконге возросло до 146 после того, как в ходе поисковых работ были обнаружены еще 30 тел, сообщили местные правоохранители. Еще около 100 человек считаются пропавшими без вести, а 79 получили ранения. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

Внутри так темно, и из-за слабого освещения очень трудно выполнять работу, особенно в местах, подальше от окон – сообщил офицер Чен Ка-чун.

Руководитель отдела по расследованию пострадавших Цанг Шук-инь добавил, что среди последних обнаруженных тел есть 12, которые ранее были замечены пожарными, но еще не подняты.

Местные жители продолжают возлагать цветы и оставлять записки на импровизированном мемориале. "Это действительно служит сигналом тревоги для всех, особенно учитывая эти чрезвычайно высокие здания", – отметила Лянь Шучжэн.

