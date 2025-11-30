Число погибших в пожаре в Гонконге возросло до 146 после поисковых работ

$42.190.00
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
07:27 • 9498 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 20772 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 31117 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 26096 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 24652 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 22166 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 17074 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 16334 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
29 ноября, 11:00 • 14720 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
Палестинская администрация продолжает выплаты террористам, несмотря на обязательства - The Telegraph30 ноября, 02:38 • 6758 просмотра
Десятки тысяч румын остались без питьевой воды из-за проблем на плотине30 ноября, 03:31 • 7990 просмотра
Глава МИД Франции: путин столкнется с новыми санкциями, если не согласится на прекращение огня30 ноября, 04:03 • 3240 просмотра
Экономика военного времени: покупательная способность россиян продолжает ослабевать - ISW05:15 • 5140 просмотра
Польский президент Навроцкий отказался от встречи с Орбаном после его визита в Москву09:40 • 4562 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 24134 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 72975 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 57407 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 65430 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 63910 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 24134 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 38601 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 55976 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 75464 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 107071 просмотра
Число погибших в пожаре в Гонконге возросло до 146 после поисковых работ

Киев • УНН

 • 612 просмотра

В Гонконге число жертв пожара в жилом комплексе Ван Фук возросло до 146, найдено еще 30 тел. Около 100 человек пропали без вести, 79 получили ранения.

Число погибших в пожаре в Гонконге возросло до 146 после поисковых работ

Число жертв пожара в жилом комплексе Ван Фук в Гонконге возросло до 146 после того, как в ходе поисковых работ были обнаружены еще 30 тел, сообщили местные правоохранители. Еще около 100 человек считаются пропавшими без вести, а 79 получили ранения. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

Внутри так темно, и из-за слабого освещения очень трудно выполнять работу, особенно в местах, подальше от окон 

– сообщил офицер Чен Ка-чун.

Руководитель отдела по расследованию пострадавших Цанг Шук-инь добавил, что среди последних обнаруженных тел есть 12, которые ранее были замечены пожарными, но еще не подняты.

Местные жители продолжают возлагать цветы и оставлять записки на импровизированном мемориале. "Это действительно служит сигналом тревоги для всех, особенно учитывая эти чрезвычайно высокие здания", – отметила Лянь Шучжэн.

Масштабный пожар в Гонконге: трое мужчин арестованы за непредумышленное убийство27.11.25, 07:31 • 3357 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Ассошиэйтед Пресс
Гонконг