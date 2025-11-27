Масштабный пожар в Гонконге: трое мужчин арестованы за непредумышленное убийство
Киев • УНН
Полиция Гонконга арестовала троих мужчин, подозреваемых в причастности к масштабному пожару в жилом комплексе района Тай-По. Им предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве, погибли 44 человека, более 200 пропали без вести.
Полиция Гонконга арестовала троих мужчин, подозреваемых в причастности к масштабному пожару в жилом комплексе района Тай-По. Им предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Подробности
Как рассказали правоохранители, задержаны два директора строительной компании и инженер-консультант в возрасте от 52 до 68 лет.
По словам старшего суперинтенданта полиции Айлин Чун, на внешних частях зданий были обнаружены защитные пленки и сетки, которые, вероятно, не обладали огнестойкими свойствами.
Кроме того, сообщается, что на окнах нашли листы пенопласта - аналогичные материалы обнаружили и в здании, которого пожар не коснулся.
Напомним
Накануне в Гонконге вспыхнул масштабный пожар в жилом массиве. По последним данным, погибли по меньшей мере 44 человека, еще более 200 считаются пропавшими без вести.
Смертельный пожар в Гонконге выявил опасность бамбуковых лесов: власти проверяют строительные стандарты26.11.25, 22:11 • 2856 просмотров