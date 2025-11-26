$42.400.03
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
15:49 • 13462 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
15:41 • 9380 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
15:07 • 10572 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
15:02 • 4932 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
14:47 • 4152 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
14:38 • 3066 перегляди
росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рфVideo
Ексклюзив
14:29 • 7738 перегляди
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
14:17 • 19189 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo
13:23 • 21996 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto
Масштабна пожежа в Гонконзі забрала життя 36 людей, 279 зникли безвісти

Київ • УНН

 • 1204 перегляди

Щонайменше 36 людей, включаючи пожежника, загинули, а 279 досі вважаються зниклими безвісти після масштабної пожежі в житловому масиві Гонконгу. Ще 29 осіб госпіталізовано, семеро з них у критичному стані.

Масштабна пожежа в Гонконзі забрала життя 36 людей, 279 зникли безвісти

Щонайменше 36 людей, включаючи пожежника, загинули, а 279 досі вважаються зниклими безвісти після того, як люта пожежа спустошила житловий масив у Гонконгу, передає УНН із посиланням на South China Morning Post.

Деталі

За даними ЗМІ, ще 29 людей було госпіталізовано, семеро з них у критичному стані, повідомив головний виконавчий директор Джон Лі на ранковій пресконференції в лікарні Принца Уельського.

Раніше президент Сі Цзіньпін висловив співчуття жертвам у вечірній заяві, повідомляє державне мовлення CCTV.

У середу на місці події у Ван Фук Корт здійнялися величезні клуби темного диму, полум'я швидко поширилося на сім із восьми блоків у житловому масиві.

Поліція повідомила в середу, що отримала численні повідомлення про людей, які опинилися в пастці в будівлі, де почалася пожежа.

Спочатку пожежу класифікували як пожежу першого рівня, але за кілька годин її швидко підвищили до найвищого рівня – 5.

У Гонконзі пожежі оцінюються за шкалою від одного до п'яти, причому вищі цифри вказують на більшу серйозність.

Пожежа в житловому комплексі Гонконгу: кількість загиблих зросла до 13 осіб26.11.25, 15:19 • 2032 перегляди

Новини Світу
Гонконг
Сі Цзіньпін