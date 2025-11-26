Масштабна пожежа в Гонконзі забрала життя 36 людей, 279 зникли безвісти
Київ • УНН
Щонайменше 36 людей, включаючи пожежника, загинули, а 279 досі вважаються зниклими безвісти після масштабної пожежі в житловому масиві Гонконгу. Ще 29 осіб госпіталізовано, семеро з них у критичному стані.
Деталі
За даними ЗМІ, ще 29 людей було госпіталізовано, семеро з них у критичному стані, повідомив головний виконавчий директор Джон Лі на ранковій пресконференції в лікарні Принца Уельського.
Раніше президент Сі Цзіньпін висловив співчуття жертвам у вечірній заяві, повідомляє державне мовлення CCTV.
У середу на місці події у Ван Фук Корт здійнялися величезні клуби темного диму, полум'я швидко поширилося на сім із восьми блоків у житловому масиві.
Поліція повідомила в середу, що отримала численні повідомлення про людей, які опинилися в пастці в будівлі, де почалася пожежа.
Спочатку пожежу класифікували як пожежу першого рівня, але за кілька годин її швидко підвищили до найвищого рівня – 5.
У Гонконзі пожежі оцінюються за шкалою від одного до п'яти, причому вищі цифри вказують на більшу серйозність.
