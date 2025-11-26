Пожежа в житловому комплексі Гонконгу: кількість загиблих зросла до 13 осіб
Київ • УНН
Внаслідок пожежі, що охопила житловий комплекс у Гонконзі, загинуло 13 людей. Пожежа була класифікована як пожежа найвищого 5-го рівня.
Деталі
Спочатку пожежа була класифікована як пожежа 1-го рівня, але до 15:34 за місцевим часом її рівень був підвищений до 4-го, а о 18:22 - до найвищого 5-го рівня. У Гонконзі пожежі класифікуються за шкалою від 1 до 5, де вищі цифри вказують на більшу серйозність.
Контекст
Пожежа поширилася на кілька багатоквартирних будинків у житловому комплексі в Гонконзі. Спочатку повідомлялось про 4 загиблих.
Бурхливий вогонь підняв стовп полум'я та густий дим, поширюючись бамбуковими риштуваннями та будівельними сітками, встановленими навколо комплексу в районі Тай По. Пожежу було виявлено в другій половині дня.
Нагадаємо
