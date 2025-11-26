$42.400.03
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси України
13:23 • 5934 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінні
11:49 • 10962 перегляди
Чи зможе Україна продовжувати воювати без американської зброї? У Politico відповіли
10:00 • 11178 перегляди
27 листопада в Україні прогнозують різкий контраст температур: яку погоду очікувати
Ексклюзив
09:34 • 17747 перегляди
Встановлення сонячних панелей: чи допомагають в умовах відключення світла
08:59 • 31713 перегляди
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кров
08:59 • 28356 перегляди
"Відповідальність не знає винятків": Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності, у суді - нова справа
08:27 • 18049 перегляди
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях
Ексклюзив
26 листопада, 07:00 • 31007 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війни
26 листопада, 06:31 • 16947 перегляди
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Пожежа в житловому комплексі Гонконгу: кількість загиблих зросла до 13 осіб

Київ • УНН

 • 872 перегляди

Внаслідок пожежі, що охопила житловий комплекс у Гонконзі, загинуло 13 людей. Пожежа була класифікована як пожежа найвищого 5-го рівня.

Пожежа в житловому комплексі Гонконгу: кількість загиблих зросла до 13 осіб

Внаслідок пожежі, що охопила житловий комплекс в Гонконзі, загинуло вже 13 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на scmp.com.

Деталі

Спочатку пожежа була класифікована як пожежа 1-го рівня, але до 15:34 за місцевим часом її рівень був підвищений до 4-го, а о 18:22 - до найвищого 5-го рівня. У Гонконзі пожежі класифікуються за шкалою від 1 до 5, де вищі цифри вказують на більшу серйозність.

Контекст

Пожежа поширилася на кілька багатоквартирних будинків у житловому комплексі в Гонконзі. Спочатку повідомлялось про 4 загиблих.

Бурхливий вогонь підняв стовп полум'я та густий дим, поширюючись бамбуковими риштуваннями та будівельними сітками, встановленими навколо комплексу в районі Тай По. Пожежу було виявлено в другій половині дня.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у Черкаській області чотири дитини - двоє хлопчиків 5 та 7 років, трирічна дівчинка і немовля 10 місяців - загинули в пожежі, ще двоє - у лікарні з опіками.

Євген Устименко

