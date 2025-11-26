Масштабна пожежа охопила житловий комплекс у Гонконгу: чотири людини загинули
Київ • УНН
У Гонконгу пожежа охопила кілька багатоквартирних будинків у житловому комплексі, загинуло четверо людей. Двоє постраждалих перебувають у критичному стані, один у стабільному.
У Гонконгу загорілись кілька багатоповерхових будинків у житловому комплексі, відомо про чотирьох загиблих, передає УНН із посиланням на CNN.
Деталі
Пожежа поширилася на кілька багатоквартирних будинків у житловому комплексі в Гонконгу, внаслідок чого загинуло четверо людей, а інші виявилися заблокованими всередині, повідомила влада.
На відео з місця події видно, щонайменше п'ять будівель, розташованих поруч одна з одною, охоплені полум'ям, що виривається з вікон багатьох квартир. Пожежники з висоти, використовуючи автодрабини, гасили сильне полум'я водою.
Бурхливий вогонь підняв стовп полум'я та густий дим, поширюючись бамбуковими риштуваннями та будівельними сітками, встановленими навколо комплексу в районі Тай По. Згідно з наявними даними, житловий комплекс складався з восьми блоків, в яких було майже 2000 квартир.
Додамо
Уряд Гонконгу повідомив про чотирьох загиблих та про госпіталізацію ще трьох осіб. Двоє постраждалих перебувають у критичному стані, а стан третього стабільний, йдеться у короткій заяві.
Поліція заявила, що отримала численні повідомлення про людей, які опинилися заблокованими у постраждалих будинках.
Гонконзькі ЗМІ повідомили, що один із загиблих був пожежним, але поки що цю інформацію не вдалося підтвердити.
Пожежу було виявлено в другій половині дня, і йому було надано рівень небезпеки №4, другий за значимістю, повідомило Управління пожежної служби.
Тай По - приміський район на Нових Територіях, у північній частині Гонконгу, недалеко від кордону з містом Шеньчжень (материкова частина Китаю).