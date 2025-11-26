$42.400.03
27 листопада в Україні прогнозують різкий контраст температур: яку погоду очікувати
Встановлення сонячних панелей: чи допомагають в умовах відключення світла
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кров
"Відповідальність не знає винятків": Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності, у суді - нова справа
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війни
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
Трамп натякнув на скорочення мирного плану США з 28 до 22 пунктів
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
Масштабна пожежа охопила житловий комплекс у Гонконгу: чотири людини загинули

Київ • УНН

 • 1240 перегляди

У Гонконгу пожежа охопила кілька багатоквартирних будинків у житловому комплексі, загинуло четверо людей. Двоє постраждалих перебувають у критичному стані, один у стабільному.

Масштабна пожежа охопила житловий комплекс у Гонконгу: чотири людини загинули

У Гонконгу загорілись кілька багатоповерхових будинків у житловому комплексі, відомо про чотирьох загиблих, передає УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Пожежа поширилася на кілька багатоквартирних будинків у житловому комплексі в Гонконгу, внаслідок чого загинуло четверо людей, а інші виявилися заблокованими всередині, повідомила влада.

На відео з місця події видно, щонайменше п'ять будівель, розташованих поруч одна з одною, охоплені полум'ям, що виривається з вікон багатьох квартир. Пожежники з висоти, використовуючи автодрабини, гасили сильне полум'я водою.

Бурхливий вогонь підняв стовп полум'я та густий дим, поширюючись бамбуковими риштуваннями та будівельними сітками, встановленими навколо комплексу в районі Тай По. Згідно з наявними даними, житловий комплекс складався з восьми блоків, в яких було майже 2000 квартир.

Додамо

Уряд Гонконгу повідомив про чотирьох загиблих та про госпіталізацію ще трьох осіб. Двоє постраждалих перебувають у критичному стані, а стан третього стабільний, йдеться у короткій заяві.

Поліція заявила, що отримала численні повідомлення про людей, які опинилися заблокованими у постраждалих будинках.

Гонконзькі ЗМІ повідомили, що один із загиблих був пожежним, але поки що цю інформацію не вдалося підтвердити.

Пожежу було виявлено в другій половині дня, і йому було надано рівень небезпеки №4, другий за значимістю, повідомило Управління пожежної служби.

Тай По - приміський район на Нових Територіях, у північній частині Гонконгу, недалеко від кордону з містом Шеньчжень (материкова частина Китаю).

Антоніна Туманова

Новини Світу
Гонконг
Китай