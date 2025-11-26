Масштабный пожар охватил жилой комплекс в Гонконге: четыре человека погибли
Киев • УНН
В Гонконге пожар охватил несколько многоквартирных домов в жилом комплексе, погибли четыре человека. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, один в стабильном.
В Гонконге загорелись несколько многоэтажных домов в жилом комплексе, известно о четырех погибших, передает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Пожар распространился на несколько многоквартирных домов в жилом комплексе в Гонконге, в результате чего погибли четыре человека, а другие оказались заблокированными внутри, сообщили власти.
На видео с места происшествия видно, по меньшей мере пять зданий, расположенных рядом друг с другом, охвачены пламенем, вырывающимся из окон многих квартир. Пожарные с высоты, используя автолестницы, тушили сильное пламя водой.
Бурный огонь поднял столб пламени и густой дым, распространяясь по бамбуковым лесам и строительным сеткам, установленным вокруг комплекса в районе Тай По. Согласно имеющимся данным, жилой комплекс состоял из восьми блоков, в которых было почти 2000 квартир.
Добавим
Правительство Гонконга сообщило о четырех погибших и о госпитализации еще трех человек. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, а состояние третьего стабильное, говорится в кратком заявлении.
Полиция заявила, что получила многочисленные сообщения о людях, оказавшихся заблокированными в пострадавших домах.
Гонконгские СМИ сообщили, что один из погибших был пожарным, но пока эту информацию не удалось подтвердить.
Пожар был обнаружен во второй половине дня, и ему был присвоен уровень опасности №4, второй по значимости, сообщило Управление пожарной службы.
Тай По - пригородный район на Новых Территориях, в северной части Гонконга, недалеко от границы с городом Шэньчжэнь (материковая часть Китая).