Пожар в жилом комплексе Гонконга: число погибших возросло до 13 человек

$42.400.03
48.950.03
ukenru
13:23 • 1804 просмотра
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушенииPhoto
11:49 • 5906 просмотра
Сможет ли Украина продолжать воевать без американского оружия? В Politico ответили
10:00 • 9226 просмотра
27 ноября в Украине прогнозируют резкий контраст температур: какую погоду ожидать
Эксклюзив
09:34 • 16184 просмотра
Установка солнечных панелей: помогают ли в условиях отключения света
08:59 • 29346 просмотра
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровьPhoto
08:59 • 26848 просмотра
"Ответственность не знает исключений": Генпрокурор Кравченко сообщил об увольнении 74 прокуроров после проверки инвалидности, в суде - новое дело
08:27 • 17490 просмотра
Минэнерго: рф атаковала энергетику в двух областях, графики - круглосуточно, три региона - на аварийных отключениях
Эксклюзив
26 ноября, 07:00 • 30496 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
26 ноября, 06:31 • 16779 просмотра
Мирный план США для Украины основан на российском документе - Reuters
26 ноября, 06:07 • 14362 просмотра
Трамп намекнул на сокращение мирного плана США с 28 до 22 пунктов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.7м/с
82%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Атака на Запорожье: число раненых возросло до 19Photo26 ноября, 05:09 • 12003 просмотра
Министр армии США сделал пессимистический прогноз относительно ситуации в Украине: реакция Вэнса и Рубио не заставила себя ждать26 ноября, 06:56 • 14233 просмотра
"Моя скала": миллиардер Ричард Брэнсон сообщил о смерти жены - после 50 лет вместеPhoto26 ноября, 07:22 • 5506 просмотра
Напряженная ситуация на Юге Украины: враг манипулирует обществом, распространяя панические настроения - Генштаб10:28 • 3596 просмотра
Готовим оладьи, которые получатся у каждого: топ-5 отборных рецептовPhoto12:02 • 10174 просмотра
публикации
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушенииPhoto13:23 • 1808 просмотра
Готовим оладьи, которые получатся у каждого: топ-5 отборных рецептовPhoto12:02 • 10391 просмотра
Сможет ли Украина продолжать воевать без американского оружия? В Politico ответили11:49 • 5912 просмотра
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровьPhoto08:59 • 29348 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
Эксклюзив
26 ноября, 07:00 • 30498 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Музыкант
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Государственная граница Украины
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 26562 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 61112 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 78633 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 79012 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 85868 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
9К720 Искандер
Дипломатка

Пожар в жилом комплексе Гонконга: число погибших возросло до 13 человек

Киев • УНН

 • 484 просмотра

В результате пожара, охватившего жилой комплекс в Гонконге, погибли 13 человек. Пожар был классифицирован как пожар наивысшего 5-го уровня.

Пожар в жилом комплексе Гонконга: число погибших возросло до 13 человек

В результате пожара, охватившего жилой комплекс в Гонконге, погибли уже 13 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на scmp.com.

Детали

Изначально пожар был классифицирован как пожар 1-го уровня, но к 15:34 по местному времени его уровень был повышен до 4-го, а в 18:22 - до наивысшего 5-го уровня. В Гонконге пожары классифицируются по шкале от 1 до 5, где более высокие цифры указывают на большую серьезность.

Контекст

Пожар распространился на несколько многоквартирных домов в жилом комплексе в Гонконге. Изначально сообщалось о 4 погибших.

Бурное пламя подняло столб огня и густой дым, распространяясь по бамбуковым лесам и строительным сеткам, установленным вокруг комплекса в районе Тай По. Пожар был обнаружен во второй половине дня.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Черкасской области четыре ребенка - двое мальчиков 5 и 7 лет, трехлетняя девочка и младенец 10 месяцев - погибли в пожаре, еще двое - в больнице с ожогами.

Евгений Устименко

Новости МираПроисшествия
Гонконг