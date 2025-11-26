Пожар в жилом комплексе Гонконга: число погибших возросло до 13 человек

В результате пожара, охватившего жилой комплекс в Гонконге, погибли уже 13 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на scmp.com.

Детали

Изначально пожар был классифицирован как пожар 1-го уровня, но к 15:34 по местному времени его уровень был повышен до 4-го, а в 18:22 - до наивысшего 5-го уровня. В Гонконге пожары классифицируются по шкале от 1 до 5, где более высокие цифры указывают на большую серьезность.

Контекст

Пожар распространился на несколько многоквартирных домов в жилом комплексе в Гонконге. Изначально сообщалось о 4 погибших.

Бурное пламя подняло столб огня и густой дым, распространяясь по бамбуковым лесам и строительным сеткам, установленным вокруг комплекса в районе Тай По. Пожар был обнаружен во второй половине дня.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Черкасской области четыре ребенка - двое мальчиков 5 и 7 лет, трехлетняя девочка и младенец 10 месяцев - погибли в пожаре, еще двое - в больнице с ожогами.