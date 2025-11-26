Четверо дітей загинули у пожежі на Черкащині, ще двоє - у лікарні: матері повідомлено про підозру
Київ • УНН
У селі Осітна на Черкащині внаслідок пожежі загинули четверо дітей віком від 10 місяців до 7 років, ще двоє дітей госпіталізовані з опіками. Матері повідомлено про підозру у злісному невиконанні батьківських обов'язків, що призвело до смерті дітей.
У Черкаській області чотири дитини - двоє хлопчиків 5 та 7 років, трирічна дівчинка і немовля 10 місяців - загинули в пожежі, ще двоє - у лікарні з опіками, матері повідомлено про підозру, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокруора.
Деталі
22 листопада в селі Осітна Уманського району Черкаської області сталася пожежа в житловому будинку, унаслідок якої загинули четверо малолітніх дітей. Ще двоє у лікарні з опіками.
Усі обставини цієї трагедії встановлюються, наголосили у прокуратурі.
За даними слідства, мати залишила вдома без нагляду шістьох дітей. Поки її не було, у будинку спалахнув вогонь.
Загиблі діти: двоє хлопчиків 5 та 7 років, трирічна дівчинка і немовля 10 місяців. Двоє постраждалих дітей восьми та десяти років перебувають під наглядом медиків. Ще одна дитина, 12-річна дівчинка, на момент трагедії гостювала у рідних.
Додамо
Розслідування ведеться одразу за кількома статтями КК України, серед яких умисне вбивство малолітніх, порушення пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей та злісне невиконання батьківських обов’язків (п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 270, ст. 166; ч. 3 ст. 367).
Матері вже повідомлено про підозру за ст. 166 КК України - злісне невиконання обов’язків по догляду за дітьми, що спричинило їхню смерть.
Також перевіряють дії соціальних служб, адже сім’я перебувала на обліку.
