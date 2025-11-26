Четверо дітей загинули у пожежі на Черкащині, ще двоє - у лікарні: матері повідомлено про підозру

$42.400.03
48.950.03
ukenru
10:00 • 4152 перегляди
27 листопада в Україні прогнозують різкий контраст температур: яку погоду очікувати
Ексклюзив
09:34 • 11603 перегляди
Встановлення сонячних панелей: чи допомагають в умовах відключення світла
08:59 • 23143 перегляди
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кровPhoto
08:59 • 20763 перегляди
"Відповідальність не знає винятків": Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності, у суді - нова справа
08:27 • 14912 перегляди
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях
Ексклюзив
07:00 • 26621 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
06:31 • 15755 перегляди
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
26 листопада, 06:07 • 14070 перегляди
Трамп натякнув на скорочення мирного плану США з 28 до 22 пунктів
25 листопада, 16:32 • 24042 перегляди
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
25 листопада, 15:19 • 40807 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.7м/с
80%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зміни до мирного плану США можуть призвести до відхилення його путіним - NYT26 листопада, 02:31 • 23745 перегляди
російське місто чебоксари атакували дрони: ймовірно, вражено військовий заводVideo26 листопада, 02:58 • 4002 перегляди
"Потрібне малоосвічене суспільство": в росії вводять нові обмеження для отримання вищої освіти - ЦПД26 листопада, 03:33 • 23031 перегляди
Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла до 19Photo26 листопада, 05:09 • 8100 перегляди
Міністр армії США зробив песимістичний прогноз щодо ситуації в Україні: реакція Венса і Рубіо не забарилась06:56 • 10999 перегляди
Публікації
Готуємо оладки, які вийдуть у кожного: топ-5 відбірних рецептівPhoto12:02 • 1370 перегляди
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кровPhoto08:59 • 23143 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
Ексклюзив
07:00 • 26621 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
Ексклюзив
25 листопада, 13:21 • 47279 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
25 листопада, 10:00 • 55973 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Урсула фон дер Ляєн
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Донецька область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 24940 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 59608 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 77269 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 77706 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 84556 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Іскандер (ОТРК)

Четверо дітей загинули у пожежі на Черкащині, ще двоє - у лікарні: матері повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 114 перегляди

У селі Осітна на Черкащині внаслідок пожежі загинули четверо дітей віком від 10 місяців до 7 років, ще двоє дітей госпіталізовані з опіками. Матері повідомлено про підозру у злісному невиконанні батьківських обов'язків, що призвело до смерті дітей.

Четверо дітей загинули у пожежі на Черкащині, ще двоє - у лікарні: матері повідомлено про підозру

У Черкаській області чотири дитини - двоє хлопчиків 5 та 7 років, трирічна дівчинка і немовля 10 місяців - загинули в пожежі, ще двоє - у лікарні з опіками, матері повідомлено про підозру, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокруора.

Деталі

22 листопада в селі Осітна Уманського району Черкаської області сталася пожежа в житловому будинку, унаслідок якої загинули четверо малолітніх дітей. Ще двоє у лікарні з опіками.

Усі обставини цієї трагедії встановлюються, наголосили у прокуратурі.

За даними слідства, мати залишила вдома без нагляду шістьох дітей. Поки її не було, у будинку спалахнув вогонь.

Загиблі діти: двоє хлопчиків 5 та 7 років, трирічна дівчинка і немовля 10 місяців. Двоє постраждалих дітей восьми та десяти років перебувають під наглядом медиків. Ще одна дитина, 12-річна дівчинка, на момент трагедії гостювала у рідних.

У Київській області під час пожежі загинули чоловік та двоє дітей05.10.25, 10:51 • 10470 переглядiв

Додамо

Розслідування ведеться одразу за кількома статтями КК України, серед яких умисне вбивство малолітніх, порушення пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей та злісне невиконання батьківських обов’язків (п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 270, ст. 166; ч. 3 ст. 367).

Матері вже повідомлено про підозру за ст. 166 КК України - злісне невиконання обов’язків по догляду за дітьми, що спричинило їхню смерть.

Також перевіряють дії соціальних служб, адже сім’я перебувала на обліку.

У Кривому Розі внаслідок пожежі загинули двоє дітей, ще троє травмовано02.09.25, 16:34 • 3723 перегляди

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Село
Черкаська область