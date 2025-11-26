Четверо детей погибли в пожаре в Черкасской области, еще двое - в больнице: матери сообщено о подозрении

В Черкасской области четверо детей - двое мальчиков 5 и 7 лет, трехлетняя девочка и младенец 10 месяцев - погибли в пожаре, еще двое - в больнице с ожогами, матери сообщено о подозрении, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

22 ноября в селе Оситная Уманского района Черкасской области произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибли четверо малолетних детей. Еще двое в больнице с ожогами.

Все обстоятельства этой трагедии устанавливаются, подчеркнули в прокуратуре.

По данным следствия, мать оставила дома без присмотра шестерых детей. Пока ее не было, в доме вспыхнул огонь.

Погибшие дети: двое мальчиков 5 и 7 лет, трехлетняя девочка и младенец 10 месяцев. Двое пострадавших детей восьми и десяти лет находятся под наблюдением медиков. Еще один ребенок, 12-летняя девочка, на момент трагедии гостила у родных.

Добавим

Расследование ведется сразу по нескольким статьям УК Украины, среди которых умышленное убийство малолетних, нарушение пожарной безопасности, повлекшее гибель людей и злостное невыполнение родительских обязанностей (п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 270, ст. 166; ч. 3 ст. 367).

Матери уже сообщено о подозрении по ст. 166 УК Украины - злостное невыполнение обязанностей по уходу за детьми, повлекшее их смерть.

Также проверяют действия социальных служб, ведь семья состояла на учете.

