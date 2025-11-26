$42.400.03
Сможет ли Украина продолжать воевать без американского оружия? В Politico ответили
10:00 • 7576 просмотра
27 ноября в Украине прогнозируют резкий контраст температур: какую погоду ожидать
Эксклюзив
09:34 • 15333 просмотра
Установка солнечных панелей: помогают ли в условиях отключения света
08:59 • 28082 просмотра
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровьPhoto
08:59 • 25718 просмотра
"Ответственность не знает исключений": Генпрокурор Кравченко сообщил об увольнении 74 прокуроров после проверки инвалидности, в суде - новое дело
08:27 • 17110 просмотра
Минэнерго: рф атаковала энергетику в двух областях, графики - круглосуточно, три региона - на аварийных отключениях
Эксклюзив
26 ноября, 07:00 • 29764 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
26 ноября, 06:31 • 16640 просмотра
Мирный план США для Украины основан на российском документе - Reuters
26 ноября, 06:07 • 14311 просмотра
Трамп намекнул на сокращение мирного плана США с 28 до 22 пунктов
25 ноября, 16:32 • 24277 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
Четверо детей погибли в пожаре в Черкасской области, еще двое - в больнице: матери сообщено о подозрении

Киев • УНН

 • 1222 просмотра

В селе Оситна Черкасской области в результате пожара погибли четверо детей в возрасте от 10 месяцев до 7 лет, еще двое детей госпитализированы с ожогами. Матери сообщено о подозрении в злостном невыполнении родительских обязанностей, что привело к смерти детей.

Четверо детей погибли в пожаре в Черкасской области, еще двое - в больнице: матери сообщено о подозрении

В Черкасской области четверо детей - двое мальчиков 5 и 7 лет, трехлетняя девочка и младенец 10 месяцев - погибли в пожаре, еще двое - в больнице с ожогами, матери сообщено о подозрении, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

22 ноября в селе Оситная Уманского района Черкасской области произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибли четверо малолетних детей. Еще двое в больнице с ожогами.

Все обстоятельства этой трагедии устанавливаются, подчеркнули в прокуратуре.

По данным следствия, мать оставила дома без присмотра шестерых детей. Пока ее не было, в доме вспыхнул огонь.

Погибшие дети: двое мальчиков 5 и 7 лет, трехлетняя девочка и младенец 10 месяцев. Двое пострадавших детей восьми и десяти лет находятся под наблюдением медиков. Еще один ребенок, 12-летняя девочка, на момент трагедии гостила у родных.

В Киевской области во время пожара погибли мужчина и двое детей05.10.25, 10:51 • 10471 просмотр

Добавим

Расследование ведется сразу по нескольким статьям УК Украины, среди которых умышленное убийство малолетних, нарушение пожарной безопасности, повлекшее гибель людей и злостное невыполнение родительских обязанностей (п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 270, ст. 166; ч. 3 ст. 367).

Матери уже сообщено о подозрении по ст. 166 УК Украины - злостное невыполнение обязанностей по уходу за детьми, повлекшее их смерть.

Также проверяют действия социальных служб, ведь семья состояла на учете.

В Кривом Роге в результате пожара погибли двое детей, еще трое травмированы02.09.25, 16:34 • 3725 просмотров

Антонина Туманова

