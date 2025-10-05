В Киевской области во время пожара погибли мужчина и двое детей

В селе Процев Киевской области во время пожара в доме погиб мужчина и двое детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области.

5 октября в 02:42 в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о пожаре в селе Процев, Вороньковской территориальной общины

По прибытии спасателями установлено, что горит жилой дом и со слов соседей предположительно внутри находятся дети.

К сожалению, во время ликвидации были обнаружены тела двух детей 2018 и 2019 года рождения и мужчины 1988 года рождения. Пожар ликвидирован в 05:53