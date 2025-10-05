В Киевской области во время пожара погибли мужчина и двое детей
Киев • УНН
В селе Процев Киевской области произошел пожар в жилом доме. Погибли мужчина 1988 года рождения и двое детей 2018 и 2019 годов рождения.
В селе Процев Киевской области во время пожара в доме погиб мужчина и двое детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области.
Детали
5 октября в 02:42 в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о пожаре в селе Процев, Вороньковской территориальной общины
По прибытии спасателями установлено, что горит жилой дом и со слов соседей предположительно внутри находятся дети.
К сожалению, во время ликвидации были обнаружены тела двух детей 2018 и 2019 года рождения и мужчины 1988 года рождения. Пожар ликвидирован в 05:53
Отмечается, что причина пожара устанавливается.
Дополнение
В Черниговской области четыре человека отравились угарным газом, среди пострадавших - дети.