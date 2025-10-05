В Киевской области во время пожара погибли мужчина и двое детей

$41.280.00
48.500.00
ukenru
07:57 • 504 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 18386 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 54516 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 110999 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 99825 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 102331 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 126112 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 99939 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 46292 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 53566 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.5м/с
80%
745мм
Популярные новости
россияне потеряли доступ к чистой питьевой воде - Служба внешней разведки Украины4 октября, 22:58 • 15685 просмотра
Аэропорт Вильнюса закрыли из-за неизвестных летающих объектовPhoto4 октября, 23:39 • 19043 просмотра
Олимпийская чемпионка Оксана Баюл продает в США свой роскошный 100-летний особнякPhoto5 октября, 00:13 • 22956 просмотра
Глава МИД Турции прогнозирует переговорный прорыв в войне России против Украины через несколько месяцев02:37 • 15325 просмотра
В россии взлетел МиГ-31К: ракетная угроза для всей Украины03:13 • 15237 просмотра
публикации
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 111013 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 67251 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 79806 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 126122 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 99946 просмотра
Актуальные люди
Андрей Садовый
Дональд Трамп
Иван Федоров
Биньямин Нетаньяху
J. Б. Прицкер
Актуальные места
Украина
Львов
Запорожье
Соединённые Штаты
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 39354 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 37353 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 99833 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 48158 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 50289 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Ту-95
«Калибр» (семейство ракет)
МиГ-31
Х-47М2 "Кинжал"

В Киевской области во время пожара погибли мужчина и двое детей

Киев • УНН

 • 460 просмотра

В селе Процев Киевской области произошел пожар в жилом доме. Погибли мужчина 1988 года рождения и двое детей 2018 и 2019 годов рождения.

В Киевской области во время пожара погибли мужчина и двое детей

В селе Процев Киевской области во время пожара в доме погиб мужчина и двое детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области.

Детали

5 октября в 02:42 в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о пожаре в селе Процев, Вороньковской территориальной общины

- говорится в сообщении.

По прибытии спасателями установлено, что горит жилой дом и со слов соседей предположительно внутри находятся дети.

К сожалению, во время ликвидации были обнаружены тела двух детей 2018 и 2019 года рождения и мужчины 1988 года рождения. Пожар ликвидирован в 05:53

- информирует ГСЧС.

Отмечается, что причина пожара устанавливается.

Дополнение

В Черниговской области четыре человека отравились угарным газом, среди пострадавших - дети.

Анна Мурашко

ОбществоПроисшествия
Киевская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Черниговская область