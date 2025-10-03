Чадним газом отруїлися троє дітей і жінка на Чернігівщині
Київ • УНН
В селі Комарівка Ніжинського району четверо людей, серед яких троє дітей, отруїлися чадним газом. Потерпілих госпіталізували до лікарні, ймовірною причиною стало порушення правил експлуатації печі.
У Чернігівській області четверо людей отруїлися чадним газом, серед постраждалих - діти, повідомили у ДСНС у п'ятницю, пише УНН.
Трагедія сталася у селі Комарівка Ніжинського району. "І, ймовірно, через порушення правил експлуатації печі", - зауважили у ДСНС.
Рятувальники евакуювали постраждалих у безпечне місце та передали медикам. Постраждалих, як вказано, госпіталізували до лікарні.
Доповнення
Чадний газ, вказують у ДСНС, не має запаху, смаку чи кольору, проте навіть у невеликій концентрації становить смертельну загрозу для життя. "Регулярно перевіряйте опалювальне обладнання та системи вентиляції", - наголосили у ДСНС.
