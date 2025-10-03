$41.280.05
Чадним газом отруїлися троє дітей і жінка на Чернігівщині

Київ • УНН

 • 590 перегляди

В селі Комарівка Ніжинського району четверо людей, серед яких троє дітей, отруїлися чадним газом. Потерпілих госпіталізували до лікарні, ймовірною причиною стало порушення правил експлуатації печі.

Чадним газом отруїлися троє дітей і жінка на Чернігівщині

У Чернігівській області четверо людей отруїлися чадним газом, серед постраждалих - діти, повідомили у ДСНС у п'ятницю, пише УНН.

Троє малих дітей та 42-річна жінка отруїлися чадним газом на Чернігівщині

- повідомили у ДСНС.

Трагедія сталася у селі Комарівка Ніжинського району. "І, ймовірно, через порушення правил експлуатації печі", - зауважили у ДСНС.

Рятувальники евакуювали постраждалих у безпечне місце та передали медикам. Постраждалих, як вказано, госпіталізували до лікарні.

Доповнення

Чадний газ, вказують у ДСНС, не має запаху, смаку чи кольору, проте навіть у невеликій концентрації становить смертельну загрозу для життя. "Регулярно перевіряйте опалювальне обладнання та системи вентиляції", - наголосили у ДСНС.

На Київщині подружжя отруїлося чадним газом від генератора: є загиблий11.06.25, 12:00 • 2736 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Чернігівська область