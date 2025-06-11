На Київщині подружжя отруїлося чадним газом від генератора: є загиблий
Київ • УНН
У Кагарлику родина отруїлася чадним газом від генератора в підвалі. 27-річний чоловік помер, його 25-річну дружину госпіталізовано.
У Кагарлику Київської області подружжя отруїлося чадним газом від генератора в підвалі, чоловік помер, дружину госпіталізовано, поліція розслідує нещасний випадок, повідомили у ГУНП в області у середу, пише УНН.
У Кагарлику подружжя отруїлося чадним газом: чоловік загинув, жінку в тяжкому стані госпіталізовано
До поліції про подію повідомлення надійшло від медиків.
"Попередньо встановлено, що родина користувалася генератором, через відсутність в будинку електропостачання. Щоб увімкнути пристрій чоловік з дружиною спустилися до підвального приміщення", - зазначили у поліції.
Невдовзі 67-річна мати чоловіка, як вказано, зайшла до задимленого підвалу та виявила сина та невістку без свідомості. З допомогою сусідів пару винесли на подвір’я та викликали швидку допомогу.
"На жаль, попри проведення реанімаційних заходів, 27-річний чоловік помер. Його 25-річну дружину в тяжкому стані госпіталізовано до медичного закладу", - повідомили у поліції.
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