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На Київщині подружжя отруїлося чадним газом від генератора: є загиблий

Київ • УНН

 • 84 перегляди

У Кагарлику родина отруїлася чадним газом від генератора в підвалі. 27-річний чоловік помер, його 25-річну дружину госпіталізовано.

На Київщині подружжя отруїлося чадним газом від генератора: є загиблий

У Кагарлику Київської області подружжя отруїлося чадним газом від генератора в підвалі, чоловік помер, дружину госпіталізовано, поліція розслідує нещасний випадок, повідомили у ГУНП в області у середу, пише УНН.

У Кагарлику подружжя отруїлося чадним газом: чоловік загинув, жінку в тяжкому стані госпіталізовано

- повідомили у поліції у соцмережах.

До поліції про подію повідомлення надійшло від медиків.

"Попередньо встановлено, що родина користувалася генератором, через відсутність в будинку електропостачання. Щоб увімкнути пристрій чоловік з дружиною спустилися до підвального приміщення", - зазначили у поліції.

Невдовзі 67-річна мати чоловіка, як вказано, зайшла до задимленого підвалу та виявила сина та невістку без свідомості. З допомогою сусідів пару винесли на подвір’я та викликали швидку допомогу.

"На жаль, попри проведення реанімаційних заходів, 27-річний чоловік помер. Його 25-річну дружину в тяжкому стані госпіталізовано до медичного закладу", - повідомили у поліції.

На Львівщині двоє дітей потрапили до лікарні через отруєння чадним газом17.02.25, 10:56 • 21387 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НПКиївщина
Київська область
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