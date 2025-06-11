В Киевской области супруги отравились угарным газом от генератора: есть погибший

В Кагарлыке Киевской области супруги отравились угарным газом от генератора в подвале, мужчина умер, жена госпитализирована, полиция расследует несчастный случай, сообщили в ГУНП в области в среду, пишет УНН.

В Кагарлыке супруги отравились угарным газом: мужчина погиб, женщина в тяжелом состоянии госпитализирована - сообщили в полиции в соцсетях.

В полицию о происшествии сообщение поступило от медиков.

"Предварительно установлено, что семья пользовалась генератором из-за отсутствия в доме электроснабжения. Чтобы включить устройство, муж с женой спустились в подвальное помещение", - отметили в полиции.

Вскоре 67-летняя мать мужа, как указано, зашла в задымленный подвал и обнаружила сына и невестку без сознания. С помощью соседей пару вынесли во двор и вызвали скорую помощь.

"К сожалению, несмотря на проведение реанимационных мероприятий, 27-летний мужчина умер. Его 25-летняя жена в тяжелом состоянии госпитализирована в медицинское учреждение", - сообщили в полиции.

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