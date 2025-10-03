Угарным газом отравились трое детей и женщина на Черниговщине
Киев • УНН
В селе Комаровка Нежинского района четыре человека, среди которых трое детей, отравились угарным газом. Пострадавших госпитализировали в больницу, вероятной причиной стало нарушение правил эксплуатации печи.
В Черниговской области четыре человека отравились угарным газом, среди пострадавших - дети, сообщили в ГСЧС в пятницу, пишет УНН.
Трое маленьких детей и 42-летняя женщина отравились угарным газом в Черниговской области
Трагедия произошла в селе Комаровка Нежинского района. "И, вероятно, из-за нарушения правил эксплуатации печи", - отметили в ГСЧС.
Спасатели эвакуировали пострадавших в безопасное место и передали медикам. Пострадавших, как указано, госпитализировали в больницу.
Дополнение
Угарный газ, указывают в ГСЧС, не имеет запаха, вкуса или цвета, однако даже в небольшой концентрации представляет смертельную угрозу для жизни. "Регулярно проверяйте отопительное оборудование и системы вентиляции", - подчеркнули в ГСЧС.
