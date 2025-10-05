У Київській області під час пожежі загинули чоловік та двоє дітей

В селі Проців Київської області під час пожежі в будинку загинув чоловік та двоє дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на Головне управління ДСНС України у Київській області.

5 жовтня о 02:42 до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району надійшло повідомлення про пожежу в селі Проців, Вороньківської територіальної громади

По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить житловий будинок та зі слів сусідів імовірно всередині знаходяться діти.

На жаль, під час ліквідації було виявлено тіла двох дітей 2018 та 2019 року народження та чоловіка 1988 року народження. Пожежу ліквідовано о 05:53