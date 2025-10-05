У Київській області під час пожежі загинули чоловік та двоє дітей
Київ • УНН
В селі Проців Київської області сталася пожежа в житловому будинку. Загинули чоловік 1988 року народження та двоє дітей 2018 і 2019 років народження.
Деталі
5 жовтня о 02:42 до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району надійшло повідомлення про пожежу в селі Проців, Вороньківської територіальної громади
По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить житловий будинок та зі слів сусідів імовірно всередині знаходяться діти.
На жаль, під час ліквідації було виявлено тіла двох дітей 2018 та 2019 року народження та чоловіка 1988 року народження. Пожежу ліквідовано о 05:53
Зазначається, що причина пожежі встановлюється.
Доповнення
