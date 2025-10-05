$41.280.00
48.500.00
ukenru
07:57 • 586 перегляди
У Київській області під час пожежі загинули чоловік та двоє дітей

Київ • УНН

 • 476 перегляди

В селі Проців Київської області сталася пожежа в житловому будинку. Загинули чоловік 1988 року народження та двоє дітей 2018 і 2019 років народження.

У Київській області під час пожежі загинули чоловік та двоє дітей

В селі Проців Київської області під час пожежі в будинку загинув чоловік та двоє дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на Головне управління ДСНС України у Київській області.

Деталі

5 жовтня о 02:42 до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району надійшло повідомлення про пожежу в селі Проців, Вороньківської територіальної громади

- йдеться в повідомленні.

По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить житловий будинок та зі слів сусідів імовірно всередині знаходяться діти.

На жаль, під час ліквідації було виявлено тіла двох дітей 2018 та 2019 року народження та чоловіка 1988 року народження. Пожежу ліквідовано о 05:53

- інформує ДСНС.

Зазначається, що причина пожежі встановлюється.

Доповнення

У Чернігівській області четверо людей отруїлися чадним газом, серед постраждалих - діти.

Анна Мурашко

