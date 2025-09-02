$41.370.05
В Кривом Роге в результате пожара погибли двое детей, еще трое травмированы

Киев • УНН

 • 632 просмотра

В Кривом Роге в результате пожара в пятиэтажном доме погибли двое детей 2 и 5 лет. Еще трое детей и женщина госпитализированы с травмами.

В результате пожара в пятиэтажном жилом доме в Кривом Роге погибли двое детей, еще трое детей и женщина травмированы. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает УНН.

Детали

Днем в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании квартиры в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Игоря Новицкого Металлургического района города Кривой Рог. В квартире на первом этаже горело имущество на площади 35 кв.м. Во время ликвидации пожара чрезвычайники вынесли из горящей квартиры двух детей без сознания. Медицинские работники провели реанимационные мероприятия, но, к сожалению, две девочки двух и пяти лет погибли

- говорится в сообщении. 

Отмечается, что женщина, 1986 года рождения, и трое детей в возрасте 5, 7 и 13 лет, госпитализированы до прибытия спасателей. Пожар ликвидирован.

К тушению возгорания были привлечены 9 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Напомним

Украинский пожарный самолет Ан-32П компании "XENA" был привлечен к тушению лесных пожаров в Черногории.

Павел Башинский

ОбществоКриминал и ЧППроисшествия
Черногория
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина
Кривой Рог