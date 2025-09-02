У Кривому Розі внаслідок пожежі загинули двоє дітей, ще троє травмовано

$41.370.05
19713 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
43430 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
80319 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
96904 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
55372 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 114240 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 44073 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 78939 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 52496 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 106405 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International
31 серпня, 02:29
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним
30 серпня, 23:45
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 
31 серпня, 18:14
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД
31 серпня, 19:40
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України
1 вересня, 04:35
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto11:50 • 19672 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo10:24 • 80231 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
Ексклюзив
08:46 • 96814 перегляди
Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні2 вересня, 06:50 • 63379 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 114175 перегляди
Андрій Парубій
Сі Цзіньпін
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Китай
Львів
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo11:20 • 16192 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ10:43 • 19668 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України08:32 • 34981 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 78920 перегляди
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів1 вересня, 10:27 • 66871 перегляди
The Guardian
The New York Times
ChatGPT
Fox News
У Кривому Розі внаслідок пожежі загинули двоє дітей, ще троє травмовано

Київ • УНН

 • 134 перегляди

У Кривому Розі внаслідок пожежі у п'ятиповерховому будинку загинули двоє дітей 2 та 5 років. Ще троє дітей та жінка госпіталізовані з травмами.

У Кривому Розі внаслідок пожежі загинули двоє дітей, ще троє травмовано

Внаслідок пожежі в п’ятиповерховому житловому будинку у Кривому Розі загинули двоє дітей, ще травмовано троє дітей та жінку. Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, передає УНН.

Деталі

Вдень до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про загорання квартири в п’ятиповерховому житловому будинку, розташованому на вулиці Ігоря Новицького Металургійного району міста Кривий Ріг. У квартирі на першому поверсі горіло майно на площі 35 кв.м. Під час ліквідації пожежі надзвичайники винесли із палаючої квартири двох дітей без свідомості. Медичні працівники провели реанімаційні заходи, але, на жаль, двоє дівчаток двох та п’яти років, загинули

- йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що жінку, 1986 року народження, та трьох дітей віком 5,7 та 13 років, госпіталізовано до прибуття рятувальників. Пожежу ліквідовано.

До гасіння займання було залучено 9 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.

Нагадаємо

Український пожежний літак Ан-32П компанії "XENA" був залучений до гасіння лісових пожеж у Чорногорії.

Павло Башинський

СуспільствоКримінал та НППодії
Чорногорія
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна
Кривий Ріг