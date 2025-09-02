У Кривому Розі внаслідок пожежі загинули двоє дітей, ще троє травмовано
Київ • УНН
У Кривому Розі внаслідок пожежі у п'ятиповерховому будинку загинули двоє дітей 2 та 5 років. Ще троє дітей та жінка госпіталізовані з травмами.
Внаслідок пожежі в п’ятиповерховому житловому будинку у Кривому Розі загинули двоє дітей, ще травмовано троє дітей та жінку. Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, передає УНН.
Деталі
Вдень до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про загорання квартири в п’ятиповерховому житловому будинку, розташованому на вулиці Ігоря Новицького Металургійного району міста Кривий Ріг. У квартирі на першому поверсі горіло майно на площі 35 кв.м. Під час ліквідації пожежі надзвичайники винесли із палаючої квартири двох дітей без свідомості. Медичні працівники провели реанімаційні заходи, але, на жаль, двоє дівчаток двох та п’яти років, загинули
Зазначається, що жінку, 1986 року народження, та трьох дітей віком 5,7 та 13 років, госпіталізовано до прибуття рятувальників. Пожежу ліквідовано.
До гасіння займання було залучено 9 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.
Нагадаємо
Український пожежний літак Ан-32П компанії "XENA" був залучений до гасіння лісових пожеж у Чорногорії.