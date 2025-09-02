Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у Чорногорії

Попри війну, закрите небо та надскладні умови для авіаційної галузі, українські компанії не лише виживають, а й отримують міжнародні контракти. Яскравим прикладом стала участь українського пожежного літака Антонов АН-32П у гасінні масштабних лісових пожеж у Чорногорії, повідомляє УНН.

Літак, оператором якого є українська компанія "XENA" – єдиний у світі комерційний експлуатант АН-32П, прибув до Чорногорії за домовленістю прем’єр-міністра країни Мілойко Спаїча та заступника прем’єр-міністра і міністра закордонних справ ОАЕ шейха Абдулли бін Заїд Аль Нагаяна.

Пожежонебезпечний сезон у регіоні у розпалі, і залучення борту української компанії "XENA" значно посилило можливості держави у боротьбі зі стихією. Як повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Х" премʼєр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч, всі витрати щодо операції, включаючи пальне та витрати на роботу українського екіпажу, пожежогасіння взяли на себе ОАЕ.

Те що влада ОАЕ обрала для цієї місії саме АН-32П української компанії "XENA" – не випадковість. Адже літак має переваги над іншими: він здатен скидати до 8 тисяч літрів води за один захід і покривати площу до 35 на 160 метрів при одноразовому скиданні або 20 на 300 метрів при послідовних скидах, працювати на висоті від 40 метрів при швидкості 250–260 км/год, що робить його надзвичайно ефективним для гасіння пожеж у гірських районах. А завдяки швидкій перезаправці, він може доставляти до 32 тисяч літрів води на годину.

Ефективність забезпечує не лише техніка, а й команда "XENA". Адже переважна більшість з них колишні військові з досвідом понад 20 років. Які вміють працювати у складних умовах: різкі пориви вітру в горах, висока температура та інтенсивність вильотів. У пікові періоди пожежогасіння екіпажі компанії "XENA" виконують до 10-12 місій на день, що вимагає максимальної витривалості й концентрації.

Нагадаємо

Українська авіація переживає непрості часи. З 1 січня 2025 року підприємства втратили державні податкові пільги: звільнення від податку на прибуток, ПДВ, земельного податку та мита на імпорт комплектуючих. Саме ці механізми під час війни дозволяли модернізувати виробництво, запускати нові проєкти та зберігати робочі місця.

Попри це, як свідчить приклад компанії "XENA", українська авіація продовжує конкурувати на міжнародному рівні та демонструє унікальні можливості, які варто підкріпити довгостроковою державною підтримкою.

Ба більше, компанія "XENA", заснована у 2019 році, першою в Україні запустила комерційні операції з використанням АН-32П. Вона вже має міжнародний досвід: лише у Туреччині екіпажі "XENA" виконали понад 900 вильотів і скинули понад 7 мільйонів літрів води.

А розгортання українського літака "пожежника" в Чорногорії – це не лише приклад ефективної міжнародної співпраці трьох держав: України, Чорногорії та ОАЕ. Це ще й демонстрація того, що навіть у час війни українська авіаційна галузь здатна конкурувати на світовому рівні, пропонуючи унікальні технології та висококласних фахівців.