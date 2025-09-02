Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в Черногории

Несмотря на войну, закрытое небо и сверхсложные условия для авиационной отрасли, украинские компании не только выживают, но и получают международные контракты. Ярким примером стало участие украинского пожарного самолета Антонов АН-32П в тушении масштабных лесных пожаров в Черногории, сообщает УНН.

Самолет, оператором которого является украинская компания "XENA" – единственный в мире коммерческий эксплуатант АН-32П, прибыл в Черногорию по договоренности премьер-министра страны Милойко Спаича и заместителя премьер-министра и министра иностранных дел ОАЭ шейха Абдуллы бин Заид Аль Нахайяна.

Пожароопасный сезон в регионе в разгаре, и привлечение борта украинской компании "XENA" значительно усилило возможности государства в борьбе со стихией. Как сообщил на своей странице в соцсети "Х" премьер-министр Черногории Милойко Спаич, все расходы по операции, включая топливо и расходы на работу украинского экипажа, пожаротушение взяли на себя ОАЭ.

То, что власти ОАЭ выбрали для этой миссии именно АН-32П украинской компании "XENA" – не случайность. Ведь самолет имеет преимущества над другими: он способен сбрасывать до 8 тысяч литров воды за один заход и покрывать площадь до 35 на 160 метров при однократном сбросе или 20 на 300 метров при последовательных сбросах, работать на высоте от 40 метров при скорости 250–260 км/ч, что делает его чрезвычайно эффективным для тушения пожаров в горных районах. А благодаря быстрой перезаправке, он может доставлять до 32 тысяч литров воды в час.

Эффективность обеспечивает не только техника, но и команда "XENA". Ведь подавляющее большинство из них бывшие военные с опытом более 20 лет. Которые умеют работать в сложных условиях: резкие порывы ветра в горах, высокая температура и интенсивность вылетов. В пиковые периоды пожаротушения экипажи компании "XENA" выполняют до 10-12 миссий в день, что требует максимальной выносливости и концентрации.

Напомним

Украинская авиация переживает непростые времена. С 1 января 2025 года предприятия потеряли государственные налоговые льготы: освобождение от налога на прибыль, НДС, земельного налога и пошлины на импорт комплектующих. Именно эти механизмы во время войны позволяли модернизировать производство, запускать новые проекты и сохранять рабочие места.

Несмотря на это, как свидетельствует пример компании "XENA", украинская авиация продолжает конкурировать на международном уровне и демонстрирует уникальные возможности, которые стоит подкрепить долгосрочной государственной поддержкой.

Более того, компания "XENA", основанная в 2019 году, первой в Украине запустила коммерческие операции с использованием АН-32П. Она уже имеет международный опыт: только в Турции экипажи "XENA" выполнили более 900 вылетов и сбросили более 7 миллионов литров воды.

А развертывание украинского самолета "пожарника" в Черногории – это не только пример эффективного международного сотрудничества трех государств: Украины, Черногории и ОАЭ. Это еще и демонстрация того, что даже во время войны украинская авиационная отрасль способна конкурировать на мировом уровне, предлагая уникальные технологии и высококлассных специалистов.