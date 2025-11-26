Масштабный пожар в Гонконге унес жизни 36 человек, 279 пропали без вести
Киев • УНН
По меньшей мере 36 человек, включая пожарного, погибли, а 279 до сих пор считаются пропавшими без вести после масштабного пожара в жилом массиве Гонконга. Еще 29 человек госпитализированы, семеро из них в критическом состоянии.
По меньшей мере 36 человек, включая пожарного, погибли, а 279 до сих пор числятся пропавшими без вести после того, как сильный пожар опустошил жилой массив в Гонконге, передает УНН со ссылкой на South China Morning Post.
Подробности
По данным СМИ, еще 29 человек были госпитализированы, семеро из них в критическом состоянии, сообщил главный исполнительный директор Джон Ли на утренней пресс-конференции в больнице Принца Уэльского.
Ранее президент Си Цзиньпин выразил соболезнования жертвам в вечернем заявлении, сообщает государственное телевидение CCTV.
В среду на месте происшествия в Ван Фук Корт поднялись огромные клубы темного дыма, пламя быстро распространилось на семь из восьми блоков в жилом массиве.
Полиция сообщила в среду, что получила многочисленные сообщения о людях, оказавшихся в ловушке в здании, где начался пожар.
Изначально пожар классифицировали как пожар первого уровня, но за несколько часов его быстро повысили до наивысшего уровня – 5.
В Гонконге пожары оцениваются по шкале от одного до пяти, причем более высокие цифры указывают на большую серьезность.
Пожар в жилом комплексе Гонконга: число погибших возросло до 13 человек26.11.25, 15:19 • 2094 просмотра